Мерц продължава да поддържа добри отношения със САЩ, въпреки разногласията си с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че остава ангажиран с поддържането на добри трансатлантически отношения, макар и да не е съгласен с президента на САЩ Доналд Тръмп за войната в Иран, съобщи Ройтерс.

"Между нас има разногласия, но мога да го преживея", каза Мерц в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф. "Ще продължа да изказвам мнението си и в бъдеще... Доброто партньорство трябва да може да устои на различия в мненията", добави германският канцлер.

Мерц отбелязва, че редовно има телефонни разговори с Тръмп.

В последно време американският президент влиза в спорове с Мерц по въпроса за войната срещу Иран. Неотдавна германският канцлер заяви, че иранците унижават САЩ в преговорите за прекратяване на войната. Тръмп от своя страна каза Мерц, че изобщо не знае какво говори, а в края на миналата седмица обяви, че САЩ ще намалят значително военното си присъствие в Германия.

Междувременно германското коалиционно правителство днес проведе заседание по повод навършването на първата година от встъпването му в длъжност, като по време на срещата Мерц призова министрите да останат единни и да продължат да работят за преодоляване на нарастващите предизвикателства, добавя ДПА, цитирана от БТА.

В началото на заседанието канцлерът благодари на членовете на кабинета за усилията им, заяви заместник-говорителят на правителството Себастиан Хиле. Мерц изрази надежда, че в бъдеще сътрудничеството ще бъде белязано от "дух на колегиалност и взаимно доверие" и че няма да има "липса на оптимизъм". Канцлерът също така подчерта, че "тази коалиция няма алтернатива" и затова е важно тя да се запази, добави Хиле.

След произведените през февруари 2025 г. парламентарни избори оглавяваният от Мерц консервативен блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) сключи коалиционно споразумение с Германската социалдемократическа партия (ГСДП), като през първата година от тяхното управление възникнаха вътрешни борби.