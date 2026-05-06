Почина основателят на CNN Тед Търнър

Основателят на CNN Тед Търнър е починал днес на 87-годишна възраст, съобщи на сайта си самата американска телевизия.

Търнър бе пионер на кабелната телевизия и филантроп.

CNN - новинарска телевизия, която излъчва 24 часа в денонощието - извърши истинска революция в областта на телевизионните новини, се отбелязва в съобщението. Телевизията е базирана в Атланта - столицата на южния щат Джорджия.

Наричан "Устата на Юга" заради откровения си характер, роденият в щата Охайо, в северната централна част на САЩ, бизнесмен изгради истинска медийна империя.

Малко над месец преди 80-ия си рожден ден - през 2018 г., Тед Търнър разкри, че има деменция с телца на Леви - прогресивно мозъчно разстройство. В началото на миналата година той бе приет в болница с лека пневмония, след което се възстановяваше в рехабилитационен център.

Търнър е и световноизвестен яхтсмен, филантроп и основател на Фондацията на ООН, активист за премахване на ядрените оръжия и природозащитник, превърнал се в един от най-големите земевладелци в САЩ. Той изигра ключова роля за връщането на бизоните в американския Запад и дори създаде анимационния герой „Captain Planet", за да обучава децата за опазването на природата.

Начало на кариерата и развитие

Търнър започва кариерата си едва на 24 години, когато поема рекламния бизнес на баща си след неговото самоубийство. Вместо да се откаже, той се хвърля още по-усърдно в работа.

След като купува радиостанции, през 1970 г. навлиза в телевизията с придобиването на губещ канал в Атланта. За да повиши рейтинга, излъчва стари сериали и класически филми.

По-късно се насочва към спорта, придобивайки правата за излъчване на мачове на Atlanta Braves – ход, който привлича зрители и рекламодатели.

През 1976 г. превръща канала си в първата кабелна „суперстанция", излъчвана в цялата страна чрез сателит.

Раждането на CNN

Търнър вижда голям пропуск – липсата на новини по всяко време. Той вярва, че хората са зле информирани и че телевизията може да промени това.

Въпреки скептицизма на мнозина, на 1 юни 1980 г. стартира CNN – първият 24-часов новинарски канал.

По-късно разширява дейността си с още канали, включително CNN International, TNT, TCM и Cartoon Network.

В началото CNN среща технически проблеми и подигравки, но постепенно доказва значението си – особено по време на войната в Персийския залив, когато за първи път война се излъчва на живо.