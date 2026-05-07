7% у нас се трудят през уикенда, в Гърция - 31% (Графика)

Eдва 7% от наетите на работа у нас се трудят през уикенда, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г.

Така страната ни се нарежда на едно от последните места по този показател в Европейския съюз, като зад нас само в Полша и Литва, където съответно 4,2% и (3% от работещите са ангажирани и през уикенда.

От членките на ЕС най-много бачкат през уикенда в Гърция - 31,5%, или 1/3 от работещите. След нея се нарежда Кипър (31,3%) и Малта (39,2%).

От Балканския полуостров най-много се трудят събота и неделя в Босна и Херцеговина (30,8%), в Република Северна Македония (26,2%) и Сърбия (24,8%). (24часа)