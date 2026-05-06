Съпругата на Ричард Брансън, Джоан, починала от кръвен съсирек 2 седмици след падане

Съпругата на Ричард Брансън – Джоан Брансън – е починала на 80-годишна възраст от кръвен съсирек, две седмици след падане, стана ясно от съдебно изслушване.

Лейди Джоан Сара Дръмонд Брансън умира на 24 ноември 2025 г. в болница London Bridge Hospital, след усложнения от травма на гърба, причинена при инцидента.

По време на предварителното изслушване става ясно, че семейството ѝ – включително съпругът ѝ, дъщеря им Холи и синът им Сам – не търси вина за смъртта ѝ. Пълното разследване по случая е насрочено за септември, пише "Дейли мейл".

Очаква се то да разгледа дали е било необходимо да ѝ бъдат предписани разреждащи кръвта лекарства, въпреки че е носела анти-тромбозни чорапи.

Дъщеря ѝ Холи заявява пред съда, че майка ѝ е получила отлични грижи и припомня, че лекарите са спасили живота ѝ преди три години, давайки на семейството още време заедно. По думите ѝ, целта им сега е, ако има какво да се научи от случая, това да помогне на други семейства.

Съдебният лекар посочва, че експерти ще трябва да преценят дали прилагането на антикоагуланта хепарин е можело да предотврати фаталния изход.

Става ясно също, че Лейди Брансън е имала дългогодишни проблеми с кръвни съсиреци. Още през 2018 г. тя постъпва по спешност в болница, след като кракът ѝ се подува сериозно. Лекарите установяват множество съсиреци – от глезена до слабините – един от най-тежките случаи, които са виждали.

Тогава ѝ е предписан медикаментът Warfarin и компресионна терапия, но остава риск от тежка белодробна емболия. Провежда се спешна операция за поставяне на специален филтър, който да предотврати достигането на съсиреци до белите дробове.

В момента на смъртта ѝ съпругът ѝ също е бил в същата болница, след като е получил травма на рамото при колоездачен инцидент в Индия.

След кончината ѝ, Брансън споделя, че е „с разбито сърце", наричайки Джоан своя най-добър приятел, опора и „светлината в живота му". По-късно допълва, че тя си е отишла бързо и без болка, а в деня на смъртта ѝ двамата дори са обядвали заедно.

Дъщеря им също отдава емоционална почит, описвайки майка си като „изключителна, добросърдечна и незаменима".

Семейството организира събиране в нейна памет на частния остров на Брансън – Necker Island, където близки и приятели се сбогуват с нея.

Ричард и Джоан се запознават през 1976 г. в звукозаписното студио The Manor в Англия. По това време тя работи в антикварен магазин в Лондон. Двамата имат три деца, като едното им дете умира малко след раждането си през 1979 г.