Тръмп е на крачка от мирно споразумение с Иран, напомнящо ядрената сделка на Обама от 2015 г.

Финализиране е възможно в рамките на 48 часа

Доналд Тръмп е на прага на мащабно мирно споразумение с Иран, което може да доведе до премахване на американските санкции, освобождаване на милиарди замразени средства и нова рамка за ядрената програма на страната – напомняща на сделката от времето на Барак Обама, която той дълго критикуваше.

В момента се договаря кратък меморандум от 14 точки между ирански представители и пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според Белия дом рамковото споразумение може да бъде финализирано в рамките на 48 часа, пише "Дейли мейл".

Ако бъде подписано, ще започне 30-дневен период за договаряне на по-широко споразумение. То ще обхване отварянето на Ормузкия проток, пълното премахване на санкциите срещу Иран и нови ограничения върху ядрената му програма.

Според изтекла информация, Иран ще трябва да спре обогатяването на уран за период от 12 до 15 години, с възможност за автоматично удължаване при нарушения. Друга ключова мярка предвижда страната да изнесе запасите си от силно обогатен уран извън територията си, макар че не е уточнено къде.

Въпреки че Тръмп се стреми да избегне пряко повторение на ядреното споразумение от 2015 г., новата рамка има сериозни прилики – включително вдигане на санкции, освобождаване на средства и ограничение на обогатяването до 3.67%.

Новината за възможната сделка оказа силно влияние върху пазарите – цената на петрола спадна рязко, а борсовите индекси отбелязаха ръст.

В изявление в социалната мрежа Truth Social, Тръмп призова Иран да приеме условията, предупреждавайки, че при отказ може да последва ескалация и нови военни действия.

Споразумението включва и ангажимент от страна на Иран никога да не разработва ядрено оръжие, както и засилен международен контрол, включително внезапни проверки от експерти на ООН. Обсъжда се и забрана за използване на подземни ядрени съоръжения.

В същото време не се предвиждат ограничения върху иранската програма за балистични ракети.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви за новинарска агенция ИСНА, че Ислямската република разглежда отправените от САЩ предложения за прекратяване на войната и че ще представи своята позиция пред Пакистан.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Зад кулисите напрежението остава високо. Израел подготвя нови удари срещу Иран, ако преговорите се провалят. Премиерът Бенямин Нетаняху подкрепя по-кратка военна кампания с цел оказване на допълнителен натиск.

Междувременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че примирието засега се спазва, въпреки че ирански сили са извършили множество атаки срещу американски части.

Напрежението около контрола върху Ормузкия проток остава ключов фактор, като и двете страни демонстрират готовност за действия при провал на дипломацията.