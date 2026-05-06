Трима заразени с хантавирус евакуирани в Европа за лечение

Круизният кораб MV Hondius ще акостира в Тенерифе

Трима души бяха евакуирани в сряда от карантинирания заради смъртоносния хантавирус круизен кораб MV Hondius в Атлантическия океан. От закотвения край африканската островна страна Кабо Верде плавателен съд са били изведени двама членове на екипажа и един пътник, които са се нуждаели от спешна медицинска помощ. Единият от тях е лекарят на плавателния съд, който има британско гражданство.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) заразените ще бъдат откарани до Нидерландия за лечение. “Продължаваме да работим с операторите на кораба, за да следим отблизо здравословното състояние на пътниците и екипажа, като работим на международно ниво за осигуряване на подходящо медицинско наблюдение и евакуация, когато това е необходимо”, заяви шефът на СЗО Тедрос Гебрейесус.

Испанското здравно министерство заяви, че докторът за момента е в стабилно състояние. Оттам поясниха, че всички пасажери на кораба нямат симптоми на хантавируса. Ведомството е пряко ангажирано със случая, защото по-рано в сряда Мадрид изрази готовност да позволи на круизния кораб да акостира на Канарските острови, които са на 1500 км от Кабо Верде. Освен това на борда на плавателния съд има поне 14 испански граждани.

Решението на правителството на премиера Педро Санчес не беше посрещнато с одобрение от лидера на автономната администрация на Канарските острови Фернандо Калвихо. Той се оплака, че не е бил питан от премиера по този въпрос и смята, че не е готов да разреши на кораба да акостира на архипелага.

“Ако останалите пътници са в безопасност и здрави, няма смисъл да идват на Канарските острови, за да бъдат репатрирани. Това биха могли да направят властите в Кабо Верде”, каза Калвихо.

Въпреки това испанската здравна министърка Моника Гарсия увери, че круизният кораб ще бъде приет на пристанището на остров Тенерифе. Тя обясни, че всички пасажери ще бъдат евакуирани и изпратени към родните им места.

“14-те испанци на борда ще бъдат транспортирани до военна база в Мадрид, където ще бъдат карантинирани за колкото време е нужно”, поясни Гарсия.

След това тя повтори, че публичният риск от хантавируса е нисък. СЗО също продължава да твърди, че болестта се предава предимно от гризачи на хора. Южноафриканските здравни власти обаче обявиха, че щамът, от който най-вероятно страдат заразените на круиза, е способен да се пренася между хората.

Направените тестове на нидерландската пътничка от кораба, която почина в РЮА, показали, че тя е страдала от хантавирусния щам “Андес”. Този вид на заразата е разпространен предимно сред гризачите в южноамериканските планини Анди.

“Това е единственият хантавирусен щам, за който е известно, че причинява предаване от човек на човек, но това е много рядко и се случва само при много близък контакт”, предупреждават от Националният институт по заразни болести на РЮА.

69-годишната нидерландка бе втората жертва на смъртоносната болест на круизния кораб. Първата беше нейният 70-годишен съпруг, който почина на о. Света Елена. Освен тях има и един мъртъв нидерландски гражданин. Към сряда загиналите от хантавируса остават трима.

Стана ясно, че СЗО се опитва да проследи повече от 80 пасажери на полета от Света Елена до РЮА, на който е била 69-годишната нидерландка. Здравните власти искат да проверят състоянието им и евентуално да ги поставят под карантина.