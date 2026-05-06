Две българки участват в ключови местни избори в Англия

Вотът е голямо изпитание за управляващата Лейбъристка партия и може да разклати премиерското място на лидера ѝ Киър Стармър

Великобритания се изправя пред ключови местни избори в четвъртък, в които се включват и две българки. Нели Гьошева е кандидат за общински съветник от управляващата Лейбъристка партия в лондонския район “Енфилд”, а Ивелина Банялиева е представител на групата на консерваторите, които се състезават за управлението на град Питърбъро.

Гьошева вече има опит в английската политика. Избрана е за общински съветник в “Енфилд” за първи път през 2022 г. След това печели и вота на колегите си от общинския съвет и става зам.-кмет на района. Тя е от София, но

преди 20 г. се мести да живее в Лондон

Владеенето на пет езика ѝ позволява да общува с богата палитра от националности в британската столица и да опознава проблемите им. Освен това се кандидатира от район, който е пълен с имигранти, търсещи свои истински представители във властта.

Тези избори обаче няма да бъдат толкова лесни за представителите на Лейбъристката партия, сред които е и Нели Гьошева. Социологически проучвания са показали, че те вероятно ще изгубят над 1000 от своите 2557 места в общински съвети, за които се гласува в четвъртък. Макар вотът да не обхваща всички градове в Англия, той се смята за своеобразен тест дали да не бъде сменен губещият популярност премиер Киър Стармър. Още повече че ще се гласува и за регионалните парламенти на Шотландия и Уелс, където също се очертава лейбъристите да претърпят голяма загуба.

Висши партийни фигури са казали пред “Гардиън”, че на участвали в предизборната кампания активисти многократно е било казвано, че проблемът не е партията, а нейният лидер. “Те не мразят Лейбъристката партия, те мразят Киър, колкото и несправедливо да е това”, обяснява един от тях. Заради икономическата криза и растящите разходи за живот вече всеки втори жител на Обединеното кралство казва в допитванията, че

премиерът не се справя добре

и трябва да бъде сменен. А само 24% одобряват работата му.

Опасенията са, че увеличаващото се недоволство ще тласне избирателите към популистката партия “Реформирай Обединеното кралство” на Найджъл Фараж. Той е добре познат в България, тъй като преди 10 години разпалваше страхове как Обединеното кралство ще бъде залято от българи и румънци, ако им се разреши свободен достъп до трудовия му пазар. Водената от него антиимигрантска кампания тогава беше в основата на провелия се референдум за излизането на Великобритания от ЕС. След като Брекзит се случи, Фараж си взе кратка почивка от британската политика, но от две години отново се върна активно в нея, разпалвайки антиимигрантски настроения.

Даже се твърди, че за първи път партията му може да стане водеща политическа сила в някои общински съвети, печелейки общо над 1300 съветнически места. Според социологически проучвания това вероятно ще се случи и в Питърбъро, където Ивелина Банялиева се е кандидатирала от името на Консервативната партия. Българката обаче не смята, че резултатите на “Реформирай Обединеното кралство” ще са толкова смазващи.

“Все още има много избиратели, които исторически си гласуват за консерваторите и лейбъристите. Вярвам, че когато хората са представени и чути, има по-малко разделение. Моята цел е да обединяваме общностите. Горда съм, че съм първият български кандидат от Консервативната партия, и се надявам това да отвори врати и за други мои сънародници”, казва Банялиева. Тя пристига в Англия преди 20 г., за да следва, но след като завършва, решава да остане. Занимава се с бизнес, но участва и в благотворителни дейности. “България ми липса и съм горда, че съм родена в града на Левски – Карлово”, признава 38-годишната българка, която е кандидат за общински съветник в Питърбъро.