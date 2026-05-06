Франция представи пред САЩ и Иран предложенията си за мисия в Ормузкия проток

Франция предложи на САЩ и Иран да "разгледат въпроса за Ормузкия проток отделно" от останалите спорни точки в конфликта и преговори, тъй като "той е от общ интерес", и подчерта "искането си" за стартиране на многонационална мисия за осигуряване на протока, съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

"Можем да предложим на Иран възможност за преминаване на Ормузкия проток отново. Можем да позволим на танкерите му да преминават през Ормузкия проток при едно условие - ако Иран се съгласи да се ангажира със съществени преговори, на които ги канят американците. Това, което казваме на американците е, че те трябва да вдигнат блокадата си върху Ормузкия проток и да приемат желанието на Иран да преговаря по съществени въпроси", заяви канцеларията на френския президент, цитирана от БТА.

В този контекст преминаването на френския самолетоносач "Шарл де Гол" през Суецкия канал изпраща "сигнал, че не само сме готови да защитим Ормузкия проток, но също и сме способни да го направим", добави съветник на френския президент Еманюел Макрон, говорейки от името на коалицията от невоюващи държави, създадена през април в Париж с оглед на "неутрална мисия".