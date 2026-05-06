US самолетоносачът "Джералд Форд" напусна Средиземно море, френският "Шарл де Гол" вече е в Червено море

Американският самолетоносач "Джералд Форд" напусна днес Средиземно море, показва сайтът за проследяване на морския трафик MarineTraffic - действие, с което беше намален военният капацитет на САЩ в Близкия изток на фона на крехкото примирие, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Снимките, заснети от любители и публикувани в социалните мрежи, показаха американския плавателен съд - най-големия самолетоносач в света - да пресича Гибралтарския проток, отправяйки се на запад с десетки изтребители на борда.

"Джералд Форд" е в морето от десет месеца - най-дългото разполагане на американски самолетоносач от края на Студената война, съобщи Военноморският институт на САЩ.

Самолетоносачът, който е най-новият в американския военноморски флот, ще се върне в Норфолк - своето базово пристанище в щата Вирджиния на източното крайбрежие на САЩ, съобщиха "Уолстрийт джърнъл" и "Вашингтон пост".

Около 20 американски военноморски кораби, включително самолетоносачите "Ейбрахам Линкълн" и "Джордж Буш", остават разположени в региона, потвърдиха в петък пред АФП високопоставени американски представители.

Междувременно групата на френския самолетоносач "Шарл де Гол" се насочва в Червено море и Аденския залив като част от усилията на Франция и Великобритания за подготовка на бъдеща мисия за гарантиране на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи френската армия, цитирана от Ройтерс.

Френското Министерство на въоръжени сили заяви, че групата на самолетоносача днес е пресякла Суецкия канал, на път за южната част на Червено море.

Тази ударна група, включваща френския самолетоносач, бе разположена в Източното Средиземноморие малко, след като САЩ и Израел започнаха да нанасят въздушни удари на Иран. Тя може да остане в морето между четири и пет месеца.

Франция и Великобритания оглавиха усилията за провеждане на международна мисия за защита на корабоплаването през Ормузкия проток, когато условията го позволят.

Плаването през Ормузкия проток - през който преминават близо една пета от световните доставки на петрол - беше сериозно нарушено от началото на конфликта с Иран.