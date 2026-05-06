Израел готви подновяване на боевете, не знаели за потенциалното споразумение между САЩ и Иран

Израел не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран, което ще сложи край на войната и ще проправи път към премахване на блокадата на Ормузкия проток, заяви днес израелски представител, цитиран от Ройтерс.

Той коза, че вместо това Израел се готви за ескалация на военните действия.

Междувременно началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир обеща днес в Южен Ливан да унищожи "Хизбула" и заяви, че армията е готова да предприеме нова офанзива срещу Иран, ако е необходимо.

"Ще използваме всяка възможност за последващо унищожаване на "Хизбула" и продължаваме да ги отслабваме", каза Замир, които пристигна на посещение на израелските войници, разположени в района около ливанския град Хиам.

Армията освен това е в "повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция" срещу Иран, ако е необходимо, с оглед "консолидирането на нашите сили и последващо отслабване на режима", добави той.