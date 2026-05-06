Унгария върна на Украйна пари и ценности, които беше конфискувала

Унгария върна пари и ценности, принадлежащи на украинската държавна банка Ощадбанк, които бяха конфискувани през март, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм.

Този ход бележи деескалация на напрежението между Киев и Будапеща. Зеленски определи връщането като положителна стъпка в двустранните отношения.

„Важна стъпка в отношенията с Унгария - днес бяха върнати средствата и ценностите на Ощадбанк, конфискувани от унгарските специални служби през март тази година. Благодарен съм на Унгария за конструктивния ѝ подход и цивилизованата ѝ стъпка," отбеляза той.

Унгарските власти конфискуваха два бронирани банкови автомобила на 5 март с 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 килограма (19,8 паунда) злато - по време на транзит от Австрия до Украйна. Задържани бяха и седем служители, превозващи активите, които по-късно бяха експулсирани. Украинското външно министерство заяви, че персоналът е бил подложен на „физически и психологически натиск".

Будапеща оправда конфискацията с подозрения за пране на пари, докато Киев осъди хода като „държавен тероризъм" и поиска незабавното връщане на активите.

В Унгария не скриха, че парите на Ощадбанк се използват за изнудване. Министърът на транспорта на страната тогава Янош Лазар заяви, че Будапеща няма намерение да ги връща, а ще ги използва като инструмент за натиск, за да се принуди Украйна да възобнови дейността по нефтопровода „Дружба": „Няма да върнем тези пари. Засега те ще останат тук. Чакаме тръбопроводът да отвори отново", каза той.

Журналисти от унгарското издание Telex откриха, че украински инкасатори в Унгария са били задържани, защото са отказали да използват услугите на приятел на Орбан.

Оказва се, че средства от австрийската банка Raiffeisen са били транспортирани през Унгария до украинската граница по време на пълномащабната война от 2022 г. насам от Criterion, компания, собственост на Ищван Гаранчи, близък приятел на унгарския премиер Виктор Орбан. След като Raiffeisen се е свързала директно с инкасаторите на Oschadbank миналата седмица, заобикаляйки Criterion, те са били задържани, а парите и ценностите са били иззети.

Унгария върна автомобилите на 12 март, но задържа валутата и златото.

Спорът се разгърна на фона на обтегнатите отношения при управлението на бившия премиер Виктор Орбан, който е смятан за един от най-приятелски настроените към Москва лидери в Европейския съюз.

Политическият пейзаж на Унгария се промени, след като партията на Петер Маджар „Тиса" победи на парламентарните избори на 12 април, слагайки край на 16-годишното управление на Орбан.

Маджар даде знак, че иска да рестартира отношенията с Киев, като заяви на 28 април, че се надява да се срещне със Зеленски в началото на юни, за да „подобри положението" на етническите унгарци в Западна Украйна.