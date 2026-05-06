Макрон обсъди ситуацията в Ормузкия проток с иранския си колега

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че е провел разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, по време на който Макрон е потвърдил колко важно е освобождаването на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

Френският президент добави, че е насърчил Пезешкиан да „разгледа плановете на Франция и Великобритания за създаване на международна мисия, която да положи основите за безопасен транзит през Ормузкия проток, пише БТА.

„Насърчих иранския президент да се възползва от тази възможност и възнамерявам да обсъдя темата с президента Тръмп", написа Макрон в социалната мрежа Екс.