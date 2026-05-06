Наркокартелите в Западното полукълбо: основен приоритет в новата стратегия за борба с тероризма на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп днес подписа новата стратегия за борба с тероризма на САЩ, която поставя елиминирането на наркокартелите в Западното полукълбо като най-висок приоритет за администрацията си, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Белия дом.

Документът беше публикуван месеци, след като администрацията на Тръмп публикува актуализираната стратегия за национална сигурност, която определя Западното полукълбо за основен фокус на САЩ.

Белият дом действа агресивно, за да прекрои региона като отстрани Николас Мадуро от поста президент на Венцуела, нанесе десетки въздушни удари срещу корабчета, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик от картелите и оказа нов натиск над комунистическото правителство на Куба, припомня АП.

Координаторът по борбата с тероризма в Белия дом Себастиан Горка, който е в основата на новата стратегия, заяви, че промяната в приоритетите отразява една проста сметка - много повече американци са загинали заради картелите, които вкарват незаконни наркотици в САЩ, отколкото американски военнослужещи са загубили живота си в конфликти по света след Втората световна война.

"Независимо дали става дума за пресичане на незаконните им финансови потоци или за проследяване на техните кораби за трафик на дрога, няма да им позволим да убиват американци в такъв мащаб", заяви Себастиан Горка.

Това е поредният пример за усилията на администрацията да покаже, че остава ангажирана с изострянето на фокуса на американската външна политика към Западното полукълбо, докато се справя и с международни кризи.

Кампанията на републиканската администрация за унищожаване на предполагаеми кораби за трафик на наркотици в латиноамерикански води продължава от началото на септември и е станала причина за смъртта на най-малко 191 души, пише БТА.

Същевременно Тръмп се стреми да окаже натиск върху регионалните лидери да работят в по-тясно сътрудничество със САЩ, за да се фокусират върху картелите и сами да предприемат военни действия срещу наркотрафикантите и транснационалните банди, които според него представляват „неприемлива заплаха" за националната сигурност в Западното полукълбо.

Горка каза, че други приоритети на Белия дом в областта на борбата с тероризма включват унищожаване на ислямистки въоръжени групировки, които имат капацитет да извършват операции срещу САЩ, идентифициране и неутрализиране на насилствени светски политически групи с антиамериканска, „радикална про-джендър" или анархистка идеология, както и засилване на усилията за предотвратяване на достъпа на групи до оръжия за масово унищожение.

Той добави, че представители на администрацията ще се срещнат със съюзници по-късно тази седмица, за да обсъдят как да засилят стратегиите си за борба с тероризма.

„Както президентът ясно заяви, ще оценяваме сериозността ви като партньор и съюзник по това какъв е приносът ви", каза Горка. „Очакваме повече - както от нашите партньори в Близкия изток, така и от други региони", добави той.