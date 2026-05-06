Заради корабокрушение: Служители на пристанището на остров Андрос бяха обвинени в небрежност

Служители на пристанищните власти на гръцкия остров Андрос са обвинени в небрежност във връзка с корабокрушението на товарния кораб "Корсаж Си (Corsage C) в Егейско море, станало по-рано днес без жертви, информира "Катимерини", цитиран от БТА. Разследването е насочено към действията на местните власти преди инцидента и евентуални пропуски в контрола.

Паралелно с това бяха задържани 52-годишният капитан и 32-годишният вахтен офицер на плавателния съд, и двамата турски граждани, срещу които също са повдигнати обвинения, включително за небрежност, довела до потъването. Корабът, плаващ под флага на Вануату, е превозвал около 3000 тона сода по маршрут от Хърватия към Украйна, когато се е ударил в скали край северната част на острова преди зазоряване и е потънал.

На борда са се намирали девет души – осем турски и един азербайджански гражданин, които са спасени без сериозни наранявания. По данни на бреговата охрана метеорологичните условия по време на инцидента са били добри, а причините за корабокрушението се изясняват.

Властите са предприели мащабна операция за предотвратяване на екологични щети, тъй като в резервоарите на кораба има неуточнено количество гориво. Към района са изпратени специализирани съдове за почистване от пристанището Рафина, а около останките е поставена плаваща заградителна линия, за да се ограничи евентуален разлив към бреговете на острова и съседни райони.

В спасителната операция са участвали патрулни катери, търговски и риболовни съдове, както и хеликоптер на военновъздушните сили. Двама членове на екипажа са били извадени от морето, а останалите – евакуирани на сушата.