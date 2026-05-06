Полският президент присъства на учение на НАТО в Литва

Карол Навроцки СНИМКА: Екс/ @NawrockiKn

Полският президент Карол Навроцки днес присъства на многонационалното военно учение на НАТО "Смел грифон 26-II" в Литва, провеждащо се близо до стратегически важния Сувалкски коридор, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Той наблюдава ученията заедно с литовския президент Гитанас Науседа.

Ученията, които приключват утре, се провеждат край село Акменинай, близо до границата с Полша и руската Калининградска област.

Районът е разположен близо до стратегическия важния Сувалкски коридор - тясна ивица по полско-литовската граница, която е единствената сухопътна връзка между Балтийските страни и останалите съюзници в НАТО.

В учението участват полски, литовски, американски и португалски военни части, а една от целите му е подготовка на силите за разполагане, планиране на тактически операции и провеждане на разузнавателни и щурмови учения.

Полски контингент от над 70 войници и 20 единици военна техника участват в учението, отбеляза ПАП.

Междувременно Науседа изрази надежда, че американските войски, които ще бъдат изтеглени от Германия, могат да останат в Европа.

В Литва са разположени над 1000 американски войници и страната е готова да приеме в бъдеще, каза президентът, цитиран от Ройтерс и БТА.

