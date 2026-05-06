Рекорден брой кандидати за изборите в Кипър

Рекорден брой кандидати и политически партии са подали днес кандидатурите си за парламентарните избори в Република Кипър през 2026 г., според главния изборен представител Еликос Елия. По-конкретно, са подадени 753 кандидатури и 19 партии, съобщи БТА .

„Днес бяха подадени кандидатурите за парламентарните избори, които ще се проведат на 24 май 2026 г., пред избирателните комисии за членове на Камарата на представителите. Общо бяха подадени 753 кандидатури, което е с около 100 повече от предишните парламентарни избори. От тях 744 са от партийни листи, а 9 са независими кандидати", каза той.