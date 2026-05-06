Гръцката министърка на културата Лина Мендони приветства България като почетен гост на панаира на книгата в Солун

Гръцкият министър на културата Лина Мендони приветства България като почетен гост на 22-ия Панаир на книгата в Солун, който бе официално открит тази вечер, съобщи БТА.

Лина Мендони отбеляза, че изложението придобива все по-голямо международно значение, а българската литература печели все по-широка публика в Европа. Министърът на културата на Гърция определи форума като „една от най-важните врати за комуникация" със световния издателски свят.

„Международното изложение на книгата в Солун, с нарастващата си година след година международна отвореност, напълно оправдава определението си", заяви Мендони. По думите ѝ книгата „по природа е отворена към света".

Тази година България е почетна страна на форума, който се провежда в Международния изложбен център на Солун и ще продължи до неделя. В рамките на тазгодишното издание са предвидени над 430 събития с участието на 318 изложители, 30 чуждестранни издателства и 25 чужди автори, бе отбелязано по време на откриването.

На събитието присъстваха още Николаос Бакунакис – председател на Гръцката фондация за книги и култура, Христос Цендемеидис – председател на Международния изложбен и конгресен център на Солун (TIF-HELEXPO S.A.), Константинос Гюлекас – заместник-министър на вътрешните работи на Гърция с ресор Тракия и Македония, Атина Айдона – управител на регион Централна Македония, Стелиос Ангелудис – кмет на Солун. От българска страна там бяха заместник-министърът на културата Виктор Стоянов, Антон Марков – генерален консул на България в Солун, Теодора Димова – български писател и други.

Представители на местната власт определиха форума като важен инструмент за културна дипломация и международно културно сътрудничество на Балканите, като подчертаха и значението на книгата в условията на доминираща дигитална среда.