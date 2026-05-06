Пет жертви след израелски удари в Газа, убиха и високопоставен полицай на "Хамас"

Петима души бяха убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа днес, съобщиха Гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс прес.

Няколко други са ранени при атаките, добавиха същите източници.

Четирима души са убити в град Газа при два отделни удара, съобщиха две болници пред АФП.

Още един човек е убит, а 17 са ранени в южната част на анклава, западно от Хан Юнис, информира болница "Насер".

Според медиците убитият е Насим ал Калазани - полковник от контролираните от "Хамас" полицейски сили. Той е загинал, след като автомобилът му е бил атакуван близо до Ал Мауаси.

Ал Калазани е бил ръководител на звеното за борба с наркотиците в Хан Юнис, съобщиха източници от "Хамас".

Въпреки примирието, постигнато през октомври 2025 г., във войната, предизвикана от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. срещу Израел, ивицата Газа остава разтърсвана от ежедневно насилие, пише БТА.

Най-малко 837 палестинци са убити след влизането в сила на крехкото примирие, съобщи Министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни ООН приема за достоверни.