ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш певец със сигурност на финала на “Евровизия” -...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22798274 www.24chasa.bg

Пет жертви след израелски удари в Газа, убиха и високопоставен полицай на "Хамас"

1264
Израелската армия в ивицата Газа

Петима души бяха убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа днес, съобщиха Гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс прес.

Няколко други са ранени при атаките, добавиха същите източници.

Четирима души са убити в град Газа при два отделни удара, съобщиха две болници пред АФП.

Още един човек е убит, а 17 са ранени в южната част на анклава, западно от Хан Юнис, информира болница "Насер".

Според медиците убитият е Насим ал Калазани - полковник от контролираните от "Хамас" полицейски сили. Той е загинал, след като автомобилът му е бил атакуван близо до Ал Мауаси.

Ал Калазани е бил ръководител на звеното за борба с наркотиците в Хан Юнис, съобщиха източници от "Хамас".

Въпреки примирието, постигнато през октомври 2025 г., във войната, предизвикана от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. срещу Израел, ивицата Газа остава разтърсвана от ежедневно насилие, пише БТА.

Най-малко 837 палестинци са убити след влизането в сила на крехкото примирие, съобщи Министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни ООН приема за достоверни.

Израелската армия в ивицата Газа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)