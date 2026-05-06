Мелони изобличи кой разпространи нейно дийпфейк изображение по бельо

Премиерката на Италия Джорджа Мелони изобличи разпространението в интернет на нейно дийпфейк изображение, дело на изкуствен интелект, представящо я да позира по бельо в легло. Според Мелони подобни кадри, направени с изкуствен интелект се използват, за да й навредят, съобщават италиански медии, сред които „Фанпейдж" и „Ти Джи Ком 24", както и Асошиейтед прес.

Мелони дори сподели в акаунта си във Фейсбук снимката, дело на изкуствен интелект и акаунта на човек на име Роберто, който я е публикувал, придружена с коментар, че премиерката на Италия трябва да се засрами от себе си.

Мелони предупреди, че подобни кадри в социалните медии са опасно средство, защото те могат да манипулират и да вземат под прицел хората. „Аз мога да се защитя, но много други не могат", подчерта тя.

Премиерката също така се пошегува, че изображението, дело на изкуствен интелект, в този случай я правело да изглежда по-добре, но подчерта, че това не го прави по-малко опасно.

Засега не е ясно дали Мелони ще сезира правоприлагащите органи за инцидента, съобщава БТА.

Не за първи път през тази година изображение с лика на Мелони поражда полемика. В началото на годината ангел на фреска на църква в Рим се оказа изрисуван с лицето на италианската премиерка от реставратор аматьор, който бил неин почитател. След оживена полемика, ликът на ангела беше боядисан с бяла боя.

Преди две години Мелони даде на съд баща и син от Сасари заради дийпейк порно видео, в което беше въвлечена тя, припомнят медиите.