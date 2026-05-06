Тръмп: Много е възможно да бъде постигнато споразумение с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди това той заяви същото и пред журналист от медията Пи Би Ес в интервю за него по телефона, добавя ДПА.

"Мисля, че има наистина добра възможност да приключим това, но ако това не свърши, ние трябва да се върнем и да ги бомбардираме жестоко", е заявил Тръмп в интервюто.

В него той е потвърдил и няколко точки от потенциално споразумение с Иран, за което преди това съобщих американски медии, сред които Си Ен Ен, "Аксиос" и „Уолстрийт джърнъл".

Според тези информации в споразумението щяло да се постановява, че Иран ще предаде високообогатения си уран на САЩ. Но когато Тръмп бе запитан дали тази суровина може да бъде транспортирана в САЩ, Тръмп заяви: „Не, това не е част от сделката".

Той също така потвърди, че като част от сделката от Иран ще се изиска да обещае, че няма да развива дейности в никакви подземни ядрени обекти.

Според „Уолстрийт джърнъл" сделката предвиждала и дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран. Според информациите за сделката на Иран можело на последващ етап да се разреши да обогатява уран до чистота 3,67процента. Според Тръмп обаче въпросът за последващо разрешение на Иран да обогатява уран до ниска степен на чистота не е част в проекта на договор.

Според Тръмп Иран сега притежава 408 килограма високообгатен уран, припомня Ройтерс.

Според медийните информации Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната, допълва ДПА.

Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а САЩ установиха блокада на ирански пристанища.