Публикуваха предсмъртната бележка на Епстийн: "Приятно е да можеш да избереш момента да кажеш сбогом"

Федерален съдия от Ню Йорк публикува документ, описан като бележка преди самоубийство, за която се твърди, че е написана от Джефри Епстийн и в която се казва: „Приятно е да можеш да избереш момента да кажеш сбогом“, предадоха световните агенции.

Епстийн, дискредитиран финансист и обвиняван в сексуален трафик на малолетни, беше намерен мъртъв в килията си в затвор в Манхатън през август 2019 г., като смъртта му беше определена като самоубийство, пише БТА.

Ръкописната бележка е била намерена от бившия му съкилийник, осъден убиец и бивш полицай Никълъс Тартальоне. Федералният съдия Кенет Карас, който ръководеше делото на Тартальоне, публикува бележката след молба на в. „Ню Йорк таймс“, който съобщи за нейното съществуване миналата седмица.

Карас реши, че бележката се квалифицира като съдебен документ, който може да бъде предоставен на вниманието на обществеността, защото е била предадена в рамките на наказателното дело на Тартальоне. Тартальоне изтърпява четири последователни доживотни присъди за убийства, свързани с наркотици.

Съдията не може да гарантира обаче автентичността на бележката.

Тя е написана на жълто блокче за записки и е предадена от адвокатите на Тартальоне, който е бил съкилийник на Епстийн за около две седмици през юли 2019 г., докато двамата са държани в Манхатън.

„Разследваха ме месеци – НЕ НАМЕРИХА НИЩО!!! Така че 15-годишните обвинения доведоха до това,“ пише в бележката. „Приятно е да можеш да избереш момента да кажеш сбогом“, се казва в нея.

Епстийн се призна за виновен през 2008 г. във Флорида за подбуждане на проституция на малолетни, присъда, довела до противоречиво споразумение и кратък престой в затвора. През юли 2019 г. той беше арестуван отново и обвинен в трафик на малолетни, като бе обвинен във вербуване и насилие над непълнолетни момичета в Ню Йорк и Флорида.

Бележката се е появила през юли 2019 г., след като Епстийн е бил намерен жив в килията си с белези на врата, в резултат на това, което властите описаха тогава като опит за самоубийство.

Според разказите на Тартальоне, бележката била скрита в книга в споделената им килия. Епстийн умря няколко седмици по-късно, на 10 август 2019 г. при друг инцидент, определен като самоубийство.

Тартальоне спомена за бележката в подкаст миналата година, но въпросът придоби широка обществена дискусия, след като „Ню Йорк таймс“ съобщи за съществуването ѝ миналия четвъртък. Вестникът отбеляза, че бележката никога не е била видяна от федерални разследващи и не присъства сред милионите документи, свързани с Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието през последните години.