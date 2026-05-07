8 журналисти са изчезнали или са били убити в Мексико през миналата година

Осем журналисти са изчезнали или са били убити в Мексико през 2025 г., съобщи базираната във Великобритания организация за защита на журналистите „Член 19“ в свой доклад. Докладът посочва Мексико като страната в Латинска Америка с най-високи нива на цензура и съдебен тормоз над медиите, предаде Ройтерс.

„През 2025 г. Мексико регистрира едно изчезване и седем убийства на журналисти, като отново оглавява регионалната класация,“ се казва в доклада. За сравнение през 2024 г. е имало четирима убити журналисти в тази страна, пише БТА.

Докладът подчертава и че Мексико е регистрирало 53 физически нападения над репортери, надминавайки 10 в Хондурас и 9 в Гватемала.

Убийствата на журналисти са били извършвани основно в щати с висока степен на насилие и силно присъствие на престъпни организации, включително Дуранго, Мексико, Гуанахуато, Гереро и пограничния със САЩ щат Сонора.

Мексико поставя и рекорд по съдебен тормоз над медиите през изминалата година, се казва в доклада.

„Злоупотребата с публична власт се е утвърдила като вторият основен механизъм за тормоз над медиите в Мексико и като най-бързо развиваща се тенденция“, се казва в доклада, в който се говори за 153 случая на тормоз над медиите за миналата година.

В случаите, в които жертвите или техните семейства са подали обвинения, се е оказало, че почти една трета от нападателите са държавни служители.

2025 г. е първата пълна година при управлението на президента Клаудия Шейнбаум, която встъпи в длъжност през октомври 2024 г.

През февруари базираната в Ню Йорк организация Комитет за защита на журналистите определи Мексико като най-смъртоносната страна за журналисти през 2025 г. извън активни военни зони като Йемен и Судан или пък палестинската територия Газа.