Първа годишнина от старта на конклава, избрал първия папа от САЩ

Днес се навършва една година от началото на конклава, който избра на 8 май 2025 г. американеца Робърт Франсис Превост за глава на Римокатолическата църква, припомнят италиански медии и световните агенции. Годишнината от началото на конклава е повод за равносметка за работата на първия папа от САЩ в историята на Римокатолическата църква, който прие името Лъв Четиринадесети, предаде БТА.

До конклава се стигна след кончината на папа Франциск на Велики понеделник през 2025 г. Преди година според букмейкърите най-големи шансове за наследник на Франциск начело на Католическата църква имаха италианецът Пиетро Паролин и филипинецът Луис Антонио Тагле, следвани от италианците Пиербатиста Пицабала и Матео Дзупи, унгарецът Петер Ердьо и португалецът Жозе Толентино де Мендоса. За фаворити бяха сочени и кардинали от Франция, Испания, Демократична република Конго, Гана и Гвинея, обобщава АНСА.

Що се касае до Северна Америка, преди една година медиите споменаваха за шестима кандидати за папа от този регион. Сред тях бяха петимата американци Реймънт Лио Бърк, Джоузеф Тобин, Блейз Джоузеф Къпич, Тъмъти Долан и Робърт Франсис Превост и канадецът Марк Уеле, като по онова време Робърт Франсис Превост беше смятан до голяма степен за аутсайдер. Така че изборът му от конклава породи до известна степен изненада.

Робърт Франсис Превост беше избран за рекордно кратко време, едва на четвъртото заседание на конклава, във втория му ден. За сравнение предшественикът му папа Францис беше избран на петото заседание.

Робърт Франсис Превост е роден на 14 септември 1955 г. в Чикаго, в щата Илинойс. Баща му Луис Мариус Превост е служил в американските военноморски сили и е ветеран от Втората световна война, а след това е бил училищен директор. Майка му Милдред Мартинес е била библиотекарка от испанско потекло. Превост има двама братя. Той учи в семинария на Августинския орден. Има бакалавърска степен по математика от университета на Виланова в щата Пенсилвания. После завършва магистратура в теологична академия в родния си град. Има докторантура по канонично право от папския колеж „Свети Тома Аквински“ в Рим. Ръкоположен е за свещеник през 1982 г. Години наред е на мисии в Перу, където ръководи в продължение на 10 години августинска семинария в Трухильо, после е апостолически администратор на епархията Чиклайо, след това е епископ на Чиклайо. Бил е и заместник-председател и член на постоянния съвет на Перуанската епископална конференция до 2023 г. От 2020 до 2021 г. Превост е бил апостолически администратор на Калао в Перу.

Превост е бил генерален капитул на Ордена на Свети Августин, а после става и генерален приор на Ордена, се припомня в биографична справка на сайта "Ватикан нюз".

Папа Франциск назначава Робърт Франсис Превост за префект на Дикастерията на епископите през януари 2023 г. Същата година папа Франциск го ръкополага и за кардинал. Робърт Франсис Превост оглавява и Папската комисия за Латинска Америка.

Превост говори свободно испански, португалски, италиански и френски. По време на мисиите в Перу демонстрира особено внимание към съдбата на имигрантите, отбелязва АНСА. На позицията на префект на Дикастерията за епископите Превост участва в номинирането на стотици прелати и в изграждането на едно поколение от духовници, които са следовници на папа Франциск или на така нареченото берголианско поколение, за което се казва, че е прогресивно.

Преди да бъде избран за папа, Превост е изразявал възражения относно ръкополагането на жени за свещеници. Той е против джендър идеологията, правил е и изказвания срещу хомосексуалния начин на живот и срещу така наречените алтернативни семейства, съставени от еднополови родители и техните осиновени деца.

Родословното дърво на първия папа от САЩ е с много разклонения и е истинска мозайка от националности и култури, отбелязаха още преди година „Френското списание по генеалогия“, „Фигаро“, „Ню Йорк таймс“, АНСА, „Ти Джи ком 24“, „Месаджеро“, „Уест Франс“, „Франс 3“ и др. Робърт Франсис Превост има гражданство на САЩ и на Перу. Родителите на Робърт Франсис Превост съчетават френски, италиански, испански, кубински и гваделупски произход, като френското доминира през поколенията. Разклоненията в родословното дърво на новия папа са толкова много, че във Франция те се преплитат с тези на родословното дърво на френската актриса Катрин Деньов и на френския писател Албер Камю. Папата има и родословни връзки с френския флейтист Жан-Пиер Рампал и с бившия френски депутат Жан-Клод Годен, както и с френския поет и драматург Едмон Ростан и с френската режисьорка Надин Трентинян. Част от разклоненията в родословното дърво „отвеждат“ папата назад във времето и в семействата на френски благородници, сред които тези на графовете на Тулуза, на Прованс, на Бургон и на Савоя. Генеалогът Жан-Луи Бокарно казва, че новият папа има и много далечни родствени връзки с короновани персони, като например английски крале, крале на Навара и Кастилия.

Веднага след избирането му за папа преди една година кардинал Превост избра да носи името Лъв, което са носили 13 папи преди него. Последният папа с име Лъв – Лъв Тринадесети - е бил италианец със светското име Винченцо Джоакино Рафаеле Луиджи Печи и е бил начело на Църквата от 1878 до 1903 г., като това е един от най-дългите понтификати в историята й. Това означава, че новият папа би искал понтификатът му да бъде продължителен и да следва и курса на Лъв Тринадесети, коментираха веднага анализатори.

Предшественикът по име на папа Лъв Четиринадесети - Лъв Тринадесети, е бил известен със социалния си католицизъм, припомня „Фигаро“. Лъв Тринадесети е бил загрижен основно за социалната справедливост. През 1891 г. той публикува енцикликата „Rerum Novarum“ („Новите неща“), посветена на новостите на тогавашното съвременно общество, влизащо в модерната епоха на заводите, технологиите и последствията от всичко това. В тази енциклика се критикува концентрацията на промишлеността и търговията в ръцете на малък брой хора, дефинирани като „богаташи и плутократи. Лъв Тринадесети е заемал и ясни доктринални позиции, но той е бил също и голям дипломат и автор на десетки енциклики.

Първата година начело на Църквата за папа Лъв Четиринадесети беше белязана от много събития. Интронизацията на папата беше на 18 май и стана повод във Ватикана да се стекат лидери от цял свят. Някои от тях се опитаха в кулоарите на това събитие да разрешат противоречията си, като например вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

През първата година начело на Католическата църква папата проведе срещи с представители на редица съсловия – евродепутати, магистрати, журналисти, кинодейци, затворници, разузнавачи и много други. Изказванията му по време на всички тези срещи оформиха представата за новия папа – защитник на мира и на онеправданите, критик на авторитаризма и на управниците, предизвикващи войни, симпатизант на нововъведенията, който обаче осъзнава и предупреждава за опасностите от една безконтролна доминация в използването на новите технологии, като например изкуствения интелект. Папа Лъв Четиринадесети се оказа симпатизант на спорта, с който се е занимавал активно на младини. Той е и фен на киното, което показва проблемите на хората във всяко кътче на света, но и пренася хората в един по-магически свят. Лъв Четиринадесети се обяви в защита на журналистите по цял свят, излагащи живота си на риск, за да говорят за страданията на хората и подчерта, че на много места свободата на медиите се потъпква.

През изминалата година папа Лъв Четиринадесети прие множество лидери, културни дейци, спортисти, знаменитости и обикновени хора. Той получи разнородни подаръци от гостите си. Паметни бяха срещата му в Турция в края на миналата година с лидера на православните християни Вартоломей Първи и срещата му във Ватикана с първата жена предстоятел на Англиканската църква Сара Мълали. Миналата есен Лъв Четиринадесети прие и се помоли във Ватикана заедно с главата на Англиканската църква, британския крал Чарлз Трети. Тези срещи с църковни и духовни лидери показаха желанието на папата за диалог в пределите на християнството, за работа в посока на преодоляване на вековни разделения, довели до църковни разколи. Папата се обяви за единение между християните. Но по време на визитата си в Турция в края на миналата година той отправи призиви и за диалог между различните религии.

През първата си година на власт по стечение на обстоятелствата Лъв Четиринадесети трябваше да ръководи много събития от Юбилейната за Римокатолическата църква година, която започна при един папа и приключи при друг папа – едно, събитие, което е истинска рядкост. В края на миналата година Лъв Четиринадесети официално сложи край на църковния Юбилей, по време на който той имаше възможност да отслужи литургии пред разнородна аудитория, в някои случаи и многомилионна, както беше литургията по време на Юбилея на младите през август 2025 г.

Папа Лъв Четиринадесети отбеляза и собствен юбилей през първата си година на власт. Той навърши 70 години миналия септември.

През първата си година начело на Римокатолическата църква папата канонизира и първия светец от поколението на милениалите – Карло Акутис.

Папата вече посети и няколко страни през първата си година начело на Католическата църква. Първото му излизане от пределите на Ватикана беше за среща с президента на Италия Серджо Матарела в президентския палат „Куиринале“ в Рим. После папата отиде в две страни, символизиращи религиозното многообразие - Турция и Ливан. През март папата посети за един ден Монако и това беше първата му визита до европейска дестинация. Редица анализатори дефинираха решението на папата да отиде в една страна, известна като епицентър на лукса и на светския живот, като погрешен ход. Но именно от Монако той отправи силни послания за преодоляване на неравенствата по света.

През април в продължение на близо две седмици папата беше на обиколка в Африка, по време на която той посети Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея. По време на това пътуване папата се спусна от северните части на Африка до южните й територии. Той пропътува близо 18 000 километра, произнесе 11 речи, отслужи 7 литургии пред многохилядна аудитория, срещна се с местни лидери, с религиозни представители и с представители на обикновеното общество, обобщава Франс прес. По време на това пътуване папата се спря и върху разнородни теми - междурелигиозния диалог, мира и войните, зачитането на човешките права и борбата срещу неравенствата и бедността.

Следващото голямо задгранично пътуване на Лъв Четиринадесети ще бъде след месец, когато от 6 до 12 юни той ще посети Испания, в частност Мадрид, Барселона и на два острова от Канарския архипелаг. После на 20 юни той ще бъде в Павия, в района на Милано. Градът е свързан със Свети Августин, тъй като реликви от светеца са съхранявани в местната базилика „Сан Пиетро ин Чел Д’Оро“, припомня „Ватикан нюз“. На 4 юли папата ще посети италианския остров Лампедуза, където ще отслужи литургия. Островът си спечели печална слава като входна врата за хилядите незаконни мигранти, потеглящи на опасно пътуване от Африка за Европа през Средиземно море.

През първата си година начело на Римокатолическата църква Лъв Четиринадесети ръководи за първи път като папа церемониите около Рождество Христово, Богоявление, Палмова неделя и Възкресение Христово.

През февруари Ватиканът обяви и мащабни промени в базиликата „Свети Петър“ по повод нейния двоен Юбилей тази година. На 18 ноември се навършват 400 години от освещаването на базиликата през 1626 г. А първият камък по изграждането на този храм е положен през 1506 г. от тогавашния папа Юлий Втори на мястото на стара църква, припомнят АНСА и Франс прес.

По този повод със съгласието на папата в храма ще има няколко нововъведения. Първо, терасата на покрива на базиликата „Свети Петър“ ще бъде достъпна за посетители, където ще има зона, в която те ще могат да отдъхнат, да похапнат и да се разхладят след продължителното чакане да влязат в храма. На това място в базиликата ще бъде открита и постоянна експозиция, която ще разказва за историята, строителството и поддръжката на храма.

Въвежда се и нова система за резервация в реално време на посещение в базиликата. В основата на тази система ще има мрежа от датчици, които следят колко души има в храма.

Заедно с енергийния гигант ЕНИ Ватиканът представи и проекта „Отвъд видимото“, в рамките на който се реализира триизмерен дигитален модел на целия монументален комплекс на базиликата с обща площ от 80 000 квадратни метра, в това число и на нейните подземия и основи. Благодарение на неинвазивни технологии ще се осъществява наблюдение на цялата зона и в реално време ще може да се следи дори милиметрово поместване или наклонение на храма. Системата ще позволява да се следи за „доброто здраве на храма.

Сред иновациите в храма е и използване на изкуствен интелект за превод на 60 езика на литургиите, песнопенията и църковните церемонии, като за целта се сканира с телефон кюар код на входа или на определени места във вътрешността на базиликата. Чрез този код се стига до специална уеб страница, която в реално време предоставя аудио и текстов превод на литургиите, песнопенията и церемониите, без да се налага предварително сваляне на някакво приложение.

По повод юбилея на базиликата беше Ватиканът представи и нов шрифт, базиран на почерка на Микеланджело, припомня АНСА.

В Базиликата ще се подобрят и мерките за сигурност, като между 40 и 60 дискретни служители ще следят да няма нарушения на спокойствието в храма. Това се налага след поредица от богохулствени прояви в пределите на църквата.

На 14 март папата най-после се настани и в папския апартамент в Апостолическия дворец във Ватикана, след като той трябваше да бъде поосвежен след години, през които вътре не беше живял никой. Папа Франциск беше избрал да живее в резиденцията за гости „Санта Марта“ във Ватикана.

Папският апартамент в Апостолическия палат има около 10 стаи и в него папите живеят от 1870 г. В пределите на апартамента има параклис, библиотека, бюро, трапезария, спалня и стая, от чийто прозорец всяка неделя папата произнася неделната си благословия към множеството, събрало се на площад „Свети Петър“ във Ватикана. Папа Лъв Четиринадесети се завърна и в лятната папска резиденция в Кастел Гандолфо, след като и тя беше години наред изоставена от папа Франциск.

През първата година начело на Римокатолическата църква Лъв Четиринадесети оправда очакванията – умерен в църковните дела, защитник на традиционния брак, противник на абортите и на евтаназията, привърженик на балансираното използване на иновациите, реформатор в рамките на разумното. Той се показа като привърженик на диалога между различните социални прослойки, между разклоненията в пределите на една и съща църква и между религиите. Папата не веднъж разкритикува и радикалните антиимиграционни политики, което беше възприето като критики към Вашингтон в тази насока. Очаквано папата отправи редица послания за мир, особено около Великден и по време на пътуването си в Африка, където тлеят много конфликти, някои от които са забравени от света.

Последните месеци от първата година на Лъв Четиринадесети начело на църквата съвпаднаха и с войната в Иран, започнала на 28 февруари с израело-американски удари по иранска територия.

В хода на ескалацията на конфликта, рефлектирал върху околните страни и върху глобалната икономика и доставки, папата призова за постигане на мир. Но когато неговият сънародник, президентът на САЩ Доналд Тръмп в даден момент заговори за заличаване на иранската цивилизация от картата на света, Лъв Четиринадесети определи тази заплаха като наистина неприемлива и призова американците да поискат от народните си избраници в Конгреса да работят за постигане на мир. Това породи остра реакция от страна на Тръмп, който обвини папата, че е слаб по отношение на борбата с престъпността и че нищо не разбира от външна политика. В допълнение Тръмп намекна, че Робърт Франсис Превост е бил избран преди година за папа само защото конклавът е искал да се хареса на президента на САЩ, предаде АНСА. Лъв Четиринадесети отказа да влезе в полемика с Тръмп, но не прекрати призивите си за мир и упреците си срещу лидерите и властимащите, подклаждащи войни. Тръмп продължи с критиките и упрекна папата, че не разбира каква е реалната опасност, идваща от Иран, а именно иранските ядрени стремежи.

В тази конфронтация Лъв Четиринадесети се превърна в международна антитръмп личност, казва пред Франс прес експертът по ватиканските въпроси Марко Полити. Първоначално папата не искаше да се бърка в политиката, загрижен да не влоши разделенията в Римокатолическата църква. Но нападките на Тръмп срещу него сплотиха Църквата зад папата, отбелязва анализаторът. Преди този сблъсък Лъв Четиринадесети беше възприеман като много ерудиран и чувствителен към редица въпроси, но не и като харизматичен, като папа Йоан Павел Втори или папа Франциск. Сега той сплотява всички, които не понасят политиката на Тръмп, казва анализаторът Полити.

Сблъсъкът на Лъв Четиринадесети с Тръмп показа истинското лице на папата, казва и американската експертка по ватиканските въпроси Елис Ан Алън. Папата даде да се разбере, че не се плаши от правителството на Тръмп.

В защита на папата веднага се обявиха редица италиански политически лидери, включително президентът Серджо Матарела и премиерката Джорджа Мелони. Критиките на Мелони по адрес на Тръмп заради критиките му срещу папата, отприщиха гневна реакция от страна на американския лидер по адрес на Италия. Това се случи за първи път от идването на Тръмп на власт. Досега той винаги изразяваше възхищение към италианската лидерка Джорджа Мелони.

Днес във Ватикана пристига на посещение държавният секретар Марко Рубио, а утре той ще бъде Рим. Мисията му ще бъде за „ремонт“ на връзките с Ватикана и с Италия, според анализатори. Лъв Четиринадесети ще приеме Рубио на аудиенция днес в 11,30 местно време, като по време на тази среща се очаква да бъдат засегнати горещи външнополитически досиета.

В навечерието на тази визита обаче папата предприе ход, който, според анализатори показа какво мисли той за имиграционните политики на Тръмп. На 1 май Лъв Четиринадесети номинира за епископ на епархията Уилинг-Чарлстън в САЩ монсеньор Евелио Менхивар-Аяла. Той е салвадорец по рождение и е дошъл през далечната 1990 г. в САЩ като незаконен имигрант. След труден живот на мигрант, който работи за мизерни пари, Менхивар-Аяла узаконява присъствието си на американска територия и се приобщава към местната църква. През папа Франциск го ръкополага за първи епископ от салвадорски произход в САЩ. С връщането на власт на Тръмп Менхивар-Аяла, който днес е на 55 години, започна да критикува миграционната политика на републиканския лидер, дефинирайки я като кампания на шок и терор, припомня „Фанпейдж“.

Що се касае до страната, която най-силно надигна глас в защита на папата срещу упреците на Тръмп – Италия, през януари от Рим дойде повод за раздразнение за Ватикана. В римска базилика се появи стенопис с ангел с лика на италианската премиерка, изрисуван от самоук реставратор, неуспял кандидат за политик и почитател на Мелони. След политически и обществени възражения, както и след припомняне от страна на кардинал Балдасаре Рейна, папския викарий за Рим, че политически фигури нямат място в църковното изкуство, ликът на Мелони беше замазан с бяла боя.

Що се касае до изкуството тази година Ватиканът отново участва в Биеналето за изкуствата във Венеция, а по-рано през годината беше представен ватиканският павилион на това изложение. Проектът в него е първият образно казано изцяло под надзора на новия папа. Павилионът всъщност е разделен на две. Първата част е в Мистичната градина на католическия монашески орден на босите кармелити в квартал Канареджо на Венеция, а втората част е църковния комплекс „Санта Мария Аузилиатриче“ или „Дева Мария Закрилница“ в Кастело. Куратори на павилиона са швейцарецът Ханс Улрих Обрист и британецът Бен Викерс. Работата им по проекта в павилиона е в сътрудничество с творческия колектив „Саундуолк“, работещ основно със звука като форма на изкуство. В двете части на павилиона ще бъдат представени нови произведения, поръчани на 24 творци, вдъхновени от живота и наследството на Хилдегард фон Бинген, провъзгласена за светица и учител на Църквата през 2012 г. от Бенедикт Шестнадесети. Хилдегард е германска монахиня, живяла през Средновековието (1098–1179 г.). Тя е една от най-интересните жени и личности в християнската и европейската култура. Била е мистичка, която имала видения, описвани от нея писмено в трудовете й. Тя е композитор на религиозна музика, която се изпълнява и до днес. Тя е била и писател, и философ. Хилдегард е била и лечителка, занимавала се с ранна медицина и билколечение.

На Биеналето във Венеция проектът в двете части на павилиона на Светия престол е озаглавен „Ухото е окото на душата“. Сред 24-те творци в него е поканена и американската певица, писателка, поетеса и майсторка на пърформанса Пати Смит. Това не е случайно. Хилдегард и Пати не са просто сходни: те са дъщери на звука — онзи първичен звук, който предхожда думата, обитава тялото преди ума и който, когато наистина го слушаш, те връща в онзи момент, в който материята и духът все още не са били разделени, обобщава „Артрибуне“. Засега не се споменава за евентуални планове на папата да посети Венеция и да разгледа павилиона, както направи преди няколко години предшественикът му Франциск.

В чест на годишнината от избирането на Робърт Франсис Превост за папа Лъв Четиринадесети пък гръцки учени са кръстили нов вид молец на него, съобщава изданието "Грийк рипортър". Насекомото обитава единствено остров Крит и отсега нататък ще се нарича "Папалеонис". Причината за това решение е, че папа Лъв Четиринадесети е защитник и на опазването на околната среда и на борбата с климатичните промени, припомня гръцкото издание.