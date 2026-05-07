13 души са ранени при украински удари по Брянск

13 души са ранени при украински удари по Брянск

Тринадесет души са били ранени при украински удари засегнали жилищни сгради в руския град Брянск, на около сто километра от границата на Русия с Украйна, съобщи местният губернатор Александър Богомаз, цитиран Франс прес и ТАСС.

Сред ранените има и едно дете, съобщи БТА.

Повредени са 20 жилища и 40 превозни средства.

Новината за тези удари идва ден след като Украйна осъди руските атаки срещу своята територия, въпреки предложеното от Киев прекратяване на огъня, като обеща да отговори „симетрично“ на всяко нарушение, припомня Франс прес.

 

