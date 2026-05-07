Евакуацията на пътниците от круизния кораб с хантавирус ще започне в понеделник

Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който се разрази епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифе, на Канарските острови, заяви испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенерифе е най-близкото пристанище, до което той се намира сега, пише БТА.

Същевременно властите на Аржентина казаха, че двойката нидерландци, починала от заразата с хантавирус на круизния кораб, преди това е пътувала в продължение на няколко месеца в Аржентина, Чили и Уругвай, като в края на март се е върнала пак в Аржентина, откъдето се е качила на круизния кораб. Засега няма потвърждение, че заразата е станала в Аржентина, откъдето круизният кораб е потеглил на 1 април, за да стигне до Кабо Верде. Районът, от който е потеглил корабът, не е съобщавал за случаи на хантавирус от 1996 г. насам, когато беше въведено задължително съобщаване при зараза с вируса.

Същевременно британските власти препоръчаха на двама британци, прибрали се в родината си, след престой на същия круизен кораб, да се самоизолират. Нито един от тях не показва симптоми на зараза.

Жена, която е била в контакт със заразен с хантавирус на круизния кораб „Хондиус“, беше докарана със специален конвой от летището в Амстердам в германския град Дюселдорф за превантивни изследвания, предаде ДПА.

Вчера беше съобщено, че трима души от кораба са били евакуирани. Беше съобщено, че самолет с един от тях е пристигнал в Амстердам. Беше съобщено и, че единият от евакуираните няма симптоми и се предполага, че не е заразен с вируса. „Това е контактно лице без потвърдени доказателства за инфекция с хантавирус. Приемът е чисто предпазна мярка за медицинска оценка“, подчерта болницата в Дюселдорф.

Според ДПА става дума за 65-годишна германка. Агенцията се позовава на нидерланското външно министерство.