Демократи обвиниха министъра на търговията на САЩ в лъжа за връзките му с Епстийн

Конгресмените от Демократическата партия на САЩ обвиниха министъра на търговията на Доналд Тръмп - Хауърд Лътник, в лъжа относно връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, след като Лътник беше изслушан на закрито заседание от парламентарна комисия, предаде Франс прес.

„След всичко, което видяхме досега по време на това изслушване, съм напълно убедена, че Хауърд Лътник е патологичен лъжец“, заяви пред медиите демократката Ясамин Ансари след изслушването, съобщи БТА.

Демократът Сухас Субраманям призова министъра да подаде оставка. „Това, което чухме, надхвърля разума,“ каза депутатът. „Той беше уклончив, нервен, нечестен,“ добави той.

Хауърд Лътник не говори пред медиите след изслушването си.

Името му се появява в документи по делото Епстийн, публикувани от американското министерство на правосъдието.

През подкаст през октомври 2025 г. министърът разказа, че е обещал – след среща с Джефри Епстийн през 2005 г. – никога повече да не го вижда, защото се чувствал неудобно в неговата компания. Въпреки това, през февруари Лътник призна, че е обядвал през 2012 г. с Епстийн на частния му остров в Карибите. „Обядвах с него на острова, докато бях на семейна почивка на лодка. С мен бяха съпругата ми, четирите ни деца и техните бавачки,“ заяви той средата на февруари, добавяйки, че посещението е продължило един час.

Демократите изтъкнаха разликите в разказите на министъра в рамките на няколко седмици.

Няколко личности попаднаха под светлините на прожекторите заради посещенията си на острова на Епстийн на Американските Вирджински острови, където прокурори казват, че Епстийн е водел непълнолетни за сексуална търговия.