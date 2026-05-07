ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът призова Народното събрание за спешни з...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22798657 www.24chasa.bg

ФБР разследва изтичането на информация за проблеми с алкохола на директора му

1280
Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

ФБР е започнало разследване на изтичането на информация, довело до публикация, говореща за проблеми с алкохола на директора му Каш Пател, съобщава каналът Ем Ес Нау, цитиран от Франс прес.

Каш Пател подаде през април съдебен иск за клевета срещу списание „Атлантик“  и журналистката Сара Фицпатрик, която написа статията, в която се твърди, че позицията на Пател начело на ФБР е поставена „под въпрос заради епизоди на прекомерна консумация на алкохол“ и „необясними отсъствия“, пише БТА.

„Ако се докаже, че има наказателно разследване на ФБР за изтичане на информация, насочено срещу нашия журналист, това би представлявало атака срещу свободната преса и Първата поправка на Конституцията“, която гарантира свободата на словото, заяви главният редактор на „Атлантик“ Джефри Голдбърг. „Няма да се оставим да бъдем заплашвани от незаконни разследвания или други актове на политически мотивирани репресии“, добави той.

Запитан от Франс прес, говорител на ФБР категорично отрече съществуването на такова разследване. Това е напълно невярно. Такова разследване не съществува и журналистката, която споменавате, не е обект на никакво разследване“, заяви говорителят, обвинявайки медиите, че „играят роля на жертви, съобщавайки за разследвания, които не съществуват“, всеки път когато тяхната анонимна информация е оспорвана.

В своя иск за клевета срещу „Атлантик“ Каш Пател описва публикацията с твърденията за него като „клеветническа, злобна и обвинителна атака“ и критикува журналистката за използването на анонимни източници в статията си.

 

Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)