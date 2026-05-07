ФБР разследва изтичането на информация за проблеми с алкохола на директора му

ФБР е започнало разследване на изтичането на информация, довело до публикация, говореща за проблеми с алкохола на директора му Каш Пател, съобщава каналът Ем Ес Нау, цитиран от Франс прес.

Каш Пател подаде през април съдебен иск за клевета срещу списание „Атлантик“ и журналистката Сара Фицпатрик, която написа статията, в която се твърди, че позицията на Пател начело на ФБР е поставена „под въпрос заради епизоди на прекомерна консумация на алкохол“ и „необясними отсъствия“, пише БТА.

„Ако се докаже, че има наказателно разследване на ФБР за изтичане на информация, насочено срещу нашия журналист, това би представлявало атака срещу свободната преса и Първата поправка на Конституцията“, която гарантира свободата на словото, заяви главният редактор на „Атлантик“ Джефри Голдбърг. „Няма да се оставим да бъдем заплашвани от незаконни разследвания или други актове на политически мотивирани репресии“, добави той.

Запитан от Франс прес, говорител на ФБР категорично отрече съществуването на такова разследване. Това е напълно невярно. Такова разследване не съществува и журналистката, която споменавате, не е обект на никакво разследване“, заяви говорителят, обвинявайки медиите, че „играят роля на жертви, съобщавайки за разследвания, които не съществуват“, всеки път когато тяхната анонимна информация е оспорвана.

В своя иск за клевета срещу „Атлантик“ Каш Пател описва публикацията с твърденията за него като „клеветническа, злобна и обвинителна атака“ и критикува журналистката за използването на анонимни източници в статията си.