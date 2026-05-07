Швеция проверява танкер по подозрения, че е част от руския „сенчест флот“

Швеция проверява санкциониран танкер, за който се подозира, че е част от руския „сенчен флот“, който е обект на международни санкции, предаде ДПА, като се позова на министъра на гражданската защита на скандинавската страна.

Шведската брегова охрана заяви, че се е качила и задържала танкера „Цзин Хуей“ в неделя по подозрение, че е плавал под фалшиво знаме, докато е преминавал през шведски води. Съгласно изявление на бреговата охрана, корабът е плавал през Балтийско море под сирийски флаг. Съществуват и опасения относно годността на плавателния съд за плаване, пише БТА.

Корабът, който остава на котва край Трелеборг, е в списъците със санкции на Европейския съюз, Обединеното кралство и Украйна, написа министърът на гражданската защита на Швеция Карл-Оскар Бьолин в Екс. Капитанът на кораба, който е китайски гражданин, е арестуван по подозрение за използване на фалшив документ и други нарушения, съобщиха шведските прокурори в понеделник.

Това е петият случай на задържане на кораб от шведската брегова охрана през последните седмици.

„Кораби с подозрителни дефекти по отношение на годността им за плаване продължават да плават в шведски води,“ заяви Даниел Стенлинг, заместник-началник на операциите на бреговата охрана. „Това не е приемливо. Намесвали сме се и преди, сега се намесваме отново“, добави той.

Руският посланик в Швеция Сергей Беляев заяви вчера, че корабът не плава под руски флаг и че шведските власти са уведомили посолството, че на борда няма руснаци.

През миналата година Швеция обяви, че ще засили проверките на застраховките на чужди кораби, с цел затягане на контрола върху руски плавателни съдове, за които се подозира, че превозват нефт и газ или крадено украинско зърно.