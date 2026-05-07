Русия призова за евакуация на чужденци от Киев, ако Украйна наруши тържествата в Москва на 9 май

Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и на техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени, в случай че Украйна наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции.

В нота, адресирана до дипломатическия корпус, руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украйна наруши тържествата на 9 май в Москва и призова чуждите страни да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев, пише БТА.