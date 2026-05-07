Германският външен министър критикува гласуването с единодушно мнозинство в ЕС

Йохан Вадефул Снимка: КМГ

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предупреди, че "правилото за единодушие в Европейския съюз излага блока на екзистенциална опасност по въпросите на сигурността" и заяви, че Германия ще разговаря към държавите членки, които остават скептично по отношение на гласуването с квалифицирано мнозинство. 

"Когато става въпрос за сигурност, принципът на единодушие може да ни изложи на екзистенциална опасност. Защото това е въпрос на живот и смърт! Виждаме това всеки ден в Украйна", заяви Вадефул според подготвените бележки за политическо събитие в Берлин, пише БТА.

Той подчерта, че ЕС се нуждае от гласуване квалифицирано мнозинство, за да вземе решения по-бързо, особено по отношение на външната политика, като добави, че 12 държави членки понастоящем подкрепят тази промяна. 

"И ще се обърнем към всички държави-членки, включително към онези, които все още са скептични", уточни Вадефул. 

