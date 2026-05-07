ОАЕ: Сътрудничеството ни със САЩ при отбраната не застрашава сигурността

Обединените арабски емирства заявиха, че техните връзки и международни и отбранителни партньорства са „чисто суверенен въпрос“, отхвърляйки по този начин коментари на Иран, според който сътрудничеството на Абу Даби със САЩ застрашава сигурността и националните интереси на Ислямската република, предаде Ройтерс.

Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че ОАЕ запазва пълните си суверенни, правни, дипломатически и военни права да се справя с всяка „заплаха, твърдение или враждебен акт“, пише БТА.

Засиленото напрежение между двете държави последва съобщения на ОАЕ, че са били атакувани в последните дни от Иран, след четири седмици на относителен мир след обявяването на прекратяването на огъня от САЩ. Иран отрече да е извършвал операции срещу ОАЕ в последните дни, но предупреди за „разрушителен отговор“, ако от ОАЕ бъде предприето действие срещу Иран.