Венецуела: Международният съд на ООН няма юрисдикция по граничния ѝ спор с Гвиана за богата на петрол територия

Венецуела заяви, че не признава юрисдикцията на Международния съд на ООН по продължаващ около век спор със съседна Гвиана за богата на петрол област, предаде Ройтерс.

Става въпрос за граничната територия, простираща се на около 160 000 квадратни километра около река Есекибо. По-голямата част от тази територия е заета от джунгла, но в крайбрежните ѝ зони са открити значителни залежи на петрол и газ.

През 2018 г. Гвиана отнесе спора до базирания в Хага Международен съд, съобщи БТА.

Гвиана иска от Международния съд, който решава междудържавни спорове, да потвърди границата, очертана установена чрез арбитражното решение от 1899 г. между Венецуела и тогавашната колония Британска Гвиана, съгласно което територията принадлежи на Гвиана.

Представител на Гвиана в понеделник заяви пред Международния съд, че Каракас има "незаконни претенции" към повече от 70% от гвианската територия и че това представлява екзистенциална заплаха за страната.

"Венецуела не признава юрисдикцията на Международния съд", заяви пред съда постоянният представител на Венецуела в ООН Самуел Рейналдо Монкада Акоста. Откакто през януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му бяха задържани от американските сили, Венецуела се управлява от временно правителство, което продължава да отстоява териториалните претенции към граничния район.

Монкада отхвърли арбитражното решение от 1899 г. като незаконно и наложено насила от тогавашните колониалисти. Той отново заяви, че териториалният спор може да се реши единствено чрез преки преговори между Венецуела и Гвиана. Венецуела е "решена да продължи да действа добросъвестно в хода на преки преговори с Гвиана, за да се постигне взаимноизгодно споразумение", добави Монкада.

Съдът ще вземе окончателно решение по казуса след месеци. Разпорежданията на Международният съд са задължаващи и не подлежат на обжалване. Въпреки това Международният съд няма самостоятелни правоприлагащи механизми и трябва да разчита на Съвета за сигурност на ООН за изпълняване на решенията на съдиите.

През 2023 г. във Венецуела се произведе референдум, на който гласоподавателите отхвърлиха юрисдикцията на Международния съд по териториалния спор с Гвиана.