Рекорден брой медийни работници са напуснали Салвадор през 2025 г.

През 2025 г. Салвадор е регистрирал най-масовото отпътуване от страната на журналисти от края на гражданската война преди три десетилетия, предаде Франс прес. Основната причина, поради която журналистите си тръгват от страната, е страх от арести и натиск от държавни органи, всички под контрола на президента Найб Букеле, информира агенцията, като се позовава на журналистически синдикат.

Най-малко 53 медийни професионалисти са напуснали страната миналата година поради „обиди, наблюдение, заплахи или в рамките на превантивно изгнание“ с оглед възможни произволни арести, посочва в годишния си доклад Асоциацията на журналистите на Салвадор, съобщи БТА.

Докладът отбелязва и 426 нарушения по отношение на медийни служители, включително „дигитален тормоз“, „стигматизиращи изявления“, „ограничения при упражняване на професията“ и „клевета“.

От март 2022 г. в Салвадор е в сила режим на извънредно положение, за да се подкрепи „войната“ срещу бандите, водена от президента Букеле. Въпреки че задържането на повече от 90 000 заподозрени успокои страната, организации за защита на човешките права и медийни органи сигнализират за арести без съдебна заповед.

През 2025 г. медийните професионалисти са били „изправени пред страх от арест“, като са се опасявали да не попаднат в „предполагаем списък“ на защитници на човешките права и журналисти – „непосредствени цели за арест“, уточнява докладът.

Двама остри критици на политиката на Букеле са били арестувани през 2025 г.: защитничката на човешките права и ръководителка на антикорупционния отдел на неправителствената организация „Кристосал“ Рут Лопес, и конституционният юрист Енрике Аная.

През март „Кристосал“ съобщи за 86 „политически затворници“ - ситуация без прецедент в Салвадор от времето на гражданската война, посочва АФП.