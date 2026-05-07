Над 450 000 евро глоби за седмица заради каране без каска в Гърция

За една седмица гръцката държава е събрала над 450 000 евро от глоби за неносене на каски, сума, която показва мащаба на нарушенията. По данни на полицията са извършени близо 17 000 проверки, при които са установени 1683 нарушения.

Засилените акции са част от национална кампания за пътна безопасност, насочена основно към водачите на мотори, скутери и ATV превозни средства. Проверките се извършват както в големите градове, така и в туристическите райони, където през летните месеци трафикът значително се увеличава.

Гръцките власти подчертават, че целта не е само налагане на санкции, а промяна в поведението на водачите и намаляване на тежките инциденти по пътищата. Според статистиката голяма част от фаталните катастрофи с мотоциклетисти са свързани именно с липсата на предпазна каска.

Според новите разпоредби глобата за неносене на каска вече е 350 евро, като за водача е предвидено и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни.

Самите пътници също носят лична отговорност и подлежат на глоба от 350 евро. Изключение е предвидено за водачите на Гръцката полиция, при които санкцията е фиксирана на 30 евро.

Новият закон въвежда и принципа на ескалация при повторни нарушения. Ако в рамките на пет години бъде установено второ нарушение, глобата нараства до 1000 евро, а книжката се отнема за шест месеца. При трето нарушение санкцията достига 2000 евро и лишаване от право на управление за една година.