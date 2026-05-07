Китай може да опита маневри по Тайванския въпрос на срещата Си Цзинпин - Доналд Тръмп

Китай може да опита някои "маневри" по Тайванския въпрос по време на визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай идната седмица, когато е предвидено да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин, заяви днес генералният директор на тайванската Служба за национална сигурност Цай Минг-йен, цитиран от Ройтерс.

В същото време той посочи, че Тайван е получил уверенията на САЩ, че Вашингтон не е променил политическата си линия спрямо демократично самоуправляващия се остров, който Китай смята за своя територия, пише БТА.

Цай Минг-йен каза пред репортери в тайванския парламент, че основният фокус на разговорите между Тръмп и Си ще бъде подходът към някои въпроси, а "не разрешаването на фундаменталните проблеми".

"Колкото до Тайванския въпрос, смятам, че китайските комунисти може да опитат някои маневри по време на разговорите", посочи генералният директор на тайванската Служба за национална сигурност. "На този етап обаче САЩ постоянно ни засвидетелстват - както публично, така и по време на личната ни комуникация, че тяхната политика по отношение на Тайван не се променила", добави Цай.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза тази седмица по време на брифинг в Белия дом, че Тайван най-вероятно ще бъде тема в разговорите между Тръмп и Си, като и двете страни разбират, че не е в интерес на нито една от тях да има "дестабилизация" на обстановката във връзка с Тайван.