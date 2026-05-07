Край на движението на непълнолетни по улиците в Гърция с електрически тротинетки

Гърция подготвя мащабни промени в законодателството, свързани с използването на електрически тротинетки, след като зачестилите инциденти и липсата на контрол предизвикаха сериозна тревога сред властите. Основен акцент в новите мерки е ограничаването на движението на непълнолетни с електрически тротинетки по пътната мрежа.

Министерството на гражданската защита вече работи по законодателни промени, а министърът Михалис Хрисохоидис заяви категорично, че държавата трябва незабавно да предприеме действия, за да предотврати нови трагични инциденти. По думите му електрическите тротинетки не могат да се използват без ясни правила, особено когато става дума за деца и ученици, които ежедневно се движат по натоварени улици без необходимата защита и опит.

Според подготвяния регламент непълнолетните няма да имат право да се движат с електрически тротинетки по улици и булеварди. Използването им ще бъде позволено единствено в пешеходни зони, площади и специално обозначени места за игра и свободно придвижване. Министърът подчерта, че е напълно различно едно дете да кара тротинетка в безопасна зона и съвсем друго – да се движи сред автомобили в интензивен градски трафик.

В същото време Пътната полиция в Гърция вече засилва проверките за спазване на действащите правила. Органите на реда следят за носене на предпазни каски, превишена скорост и неправомерно движение по автомобилни платна. Очаква се с новия закон санкциите да станат още по-строги както за нарушителите, така и за родителите, които допускат децата им да използват тротинетки по опасни участъци.

Особено сериозна е и темата за придвижването на ученици до училище с електрически тротинетки. В рамките на обсъжданията между Михалис Хрисохоидис и Константинос Киранакис се разглежда вариант законът изцяло да забрани използването на тротинетки от ученици за път до училище. Аргументът е, че сутрешният трафик около учебните заведения е изключително натоварен и рискът от тежки инциденти е реален.

Гръцките власти признават, че липсата на специални алеи и инфраструктура за подобни превозни средства превръща електрическите тротинетки в сериозна опасност както за самите водачи, така и за пешеходците и шофьорите. Затова държавата подготвя цялостна регулация, която ще ограничи значително движението им по пътищата и ще въведе по-строг контрол върху тяхното използване.

Правителството подчертава, че целта не е децата да бъдат лишени от игра и забавление, а да бъде намерен баланс между свободното придвижване и безопасността на движението. Според властите защитата на човешкия живот остава абсолютен приоритет, а новите мерки са необходима стъпка към ограничаване на пътните инциденти и предотвратяване на нови трагедии.