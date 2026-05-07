Разследват един от първите гей бащи във Великобритания за трафик на хора

Домът на риалити звездата и първия открито хомосексуален собственик на футболен клуб във Великобритания, Бари Дрюит-Барлоу, беше претърсен от полицията в рамките на разследване за предполагаем трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнасилване.

В сряда сутринта полицията е влязла насилствено в имота му.

Мултимилионерът Дрюит-Барлоу, който през февруари миналата година купи футболния клуб „Малдън и Типтри", и е един от „първите гей бащи в Великобритания", живее в луксозното си имение в Есекс със съпруга си Скот Хътчисън, пише "Дейли мейл".

Криминалисти претърсиха модерния дом, разположен на селски път близо до град Данбъри, като на алеята бяха забелязани няколко паркирани полицейски автомобила.

Полицията в Есекс по-късно потвърди, че двама мъже – на 57 и 32 години – са били арестувани по подозрение в изнасилване, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и прилагане на вредно вещество.

Полицаите претърсиха и имоти в близките Браинтри и Малдън.

Дрюит-Барлоу ще участва в предстоящ документален филм на ITV, чието излъчване е насрочено за следващата седмица, за това как е станал собственик на футболния клуб „Малдън и Типтри" и как планира да обърне съдбата на клуба.

В изявление говорител на полицията в Есекс заяви в сряда вечерта:

„Следователите, ръководещи разследване по случаи на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, изнасилване и други сексуални престъпления, днес, сряда, 6 май, извършиха два ареста и изпълниха редица заповеди за претърсване.

Служители от Дирекцията за тежки престъпления към полицията в Есекс днес проведоха координирани претърсвания на помещения в Данбъри, Малдън и Брейнтри в рамките на разследването си.

Претърсванията продължават във всички тези места.

Арестувани са и двама мъже от Данбъри. 57-годишен мъж е арестуван по подозрение в: изнасилване, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и подаване на вредно вещество.

32-годишен мъж е арестуван по подозрение в изнасилване, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и подаване на вредно вещество.

И двамата мъже остават в ареста, където се разпитват от детективи."

Дрюит-Барлоу и бившият му съпруг Тони станаха известни през 1999 г., когато се превърнаха в една от първите гей двойки във Великобритания, които имат деца чрез сурогатна майка.