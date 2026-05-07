Нов кръг от преговорите в ЕС по прилагането на търговското споразумение със САЩ е насрочен за 19 май

Европейският съюз ще проведе нов кръг от преговори по законодателството за прилагане на търговското споразумение със САЩ на 19 май в Страсбург, след като засега не бе постигнато окончателно съгласие по ключови текстове, съобщи председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге, цитиран от ДПА и Ройтерс.

„Току-що приключихме втори конструктивен тристранен диалог, по време на който постигнахме добър напредък по въпросите за защитния механизъм и разпоредбите за преглед и оценка на основния регламент, но все още има какво да се направи“, заяви Ланге, предаде БТА.

По думите му преговорите ще продължат „бързо и отговорно“, като Европейският парламент остава решен да защитава своя мандат и да осигури „допълнителни гаранции в полза на гражданите и компаниите както в ЕС, така и в САЩ“.

Преговорите се провеждат на фона на нарастващо напрежение около прилагането на търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, постигнато през август 2025 година.

Съгласно договореностите митата за автомобили от ЕС, внасяни в САЩ, трябваше да бъдат намалени от 27,5 на 15 процента. В замяна ЕС се ангажира да премахне митата върху американските промишлени стоки.

Прилагането на договореното обаче беше обвързано с приемането на необходимото европейско законодателство.

На 1 май президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските мита за автомобили и камиони от ЕС ще бъдат увеличени от 15 на 25 процента, обвинявайки Европейския съюз, че не изпълнява условията по търговското споразумение.

По-късно Тръмп заяви пред журналисти, че по-високите мита трябва да ускорят преместването на производството на европейските автомобилни компании в САЩ.

Решението предизвика критики от страна на автомобилната индустрия в Германия, макар че представители на бранша посочиха, че ЕС все още не е изпълнил изцяло поетите ангажименти по споразумението.

Според Ланге преговорите ще продължат „при пълно зачитане на демократичните норми, процедури и срокове“ в Европейския съюз.