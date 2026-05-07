Френският външен министър: Не може да се говори за отмяна на санкции срещу Иран, докато Ормузкият проток е блокиран

Жан-Ноел Баро

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро изключи днес възможността за "отмяна на каквито и да е международни санкции" срещу Иран, докато Ормузкият проток остава блокиран, предаде Франс прес.

"Иран, или поне иранският режим, иска, по-специално от Съединените щати, облекчение на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената си програма, която трябва да бъде регулирана. Но е изключено каквито и да било санкции да бъдат отменени, докато воден път като Ормузкия проток остава блокиран“, заяви Баро пред френската програма на радио Ер Те Ел, предаде БТА.

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви вчера, че е имал телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, по време на който е потвърдил колко важно е възобновяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

