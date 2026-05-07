Загреб е първият европейски град с роботаксита

Загреб стана първият град с услуга с роботаксита, обяви хърватската компания „Верне“ (Verne), която вече месец запознава градските улици с тази революционна технология, съобщи Франспрес.

В партньорство с голямата таксиметрова компания „Убер“ (Uber) и автономната система за управление на китайската фирма „Пони“ (Pony.ai), хърватската „Верне“ от 8 април управлява 10 автоматизирани коли за избран брой клиенти в града. Към момента услугата се ползва от около 300 души, пише БТА.

Въпреки че подобни услуги са достъпни в Китай и САЩ от години, няколко компании все още се състезават, за да въведат автономни таксита по европейските пътища, отбеляза АФП.

Услугата на тази компания е замислена като напълно автономна, но в началото в колата ще има „човешки оператор“ в случай, че се наложи намеса.

Въпреки често хаотичния трафик и сложните кръстовища в Хърватия, ръководителят на операциите на „Верне“ в страната Филип Циндрик казва, че повечето пътувания минават „без никаква намеса“. 90 процента от пътниците са дали на услугата четири или пет звезди, а при десетки хиляди изминати километри не е имало съобщени катастрофи.

Въпреки че услугата беше обявена за първи път в началото на април, колите рядко се виждат по улиците. Засега те се движат в центъра на града, части от Нови Загреб и около летището, каза пред АФП изпълнителният директор на „Верне“ Марко Пейкович.

„Разширяването е постепенно, като всяка нова зона се въвежда едва след подробна проверка и след като системата докаже, че е надеждна в реални условия“, каза Пейкович.

Според компанията интересът към автоматизираната услуга, която струва 1,99 евро на пътуване, е голям, а в момента в списъка на чакащите има около 4000 души.

Пейкович каза, че ниската цена е насочена към привличане на потребители и събиране на обратна връзка, а се очаква цените да се повишават с разрастването на услугата.

Автоматизираните коли, които могат да се поръчват чрез приложението на „Верне“, са оборудвани с множество камери, лазери и радари, които помагат при движението по улиците. Компанията води разговори в 11 града в Европейския съюз, Обединеното кралство и Близкия изток за въвеждане на услугата и в други градове.

В Загреб целта е да се премине към напълно автономна работа до края на годината, ако бъдат получени необходимите разрешения.