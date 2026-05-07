Иран ще отговори днес на 14-точковото предложение на САЩ

Очаква се Иран да връчи на посредниците своя отговор относно предложението на САЩ още в четвъртък на фона на засилените дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Техеран разглежда 14-точковото предложение на САЩ, което според Axios е под формата на меморандум за разбирателство, обхващащ обогатяването на уран от Иран, постепенно облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени ирански средства и облекчаване на ограниченията за транзитно преминаване през Ормузкия проток по време на 30-дневен период на преговори.

Високопоставен служител от Персийския залив, запознат с преговорите, заяви пред CNN, че е постигнат напредък в установяването на основна рамка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в сряда, че напредъкът в преговорите е накарал Вашингтон да отложи плановете си за ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток.

Тръмп също така написа в Truth Social, че конфликтът може да приключи и Ормузкият проток да бъде отворен отново, ако Иран приеме предложените условия, но предупреди, че отхвърлянето на споразумението ще доведе до подновяване на бомбардировките на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди.

По-късно, в изявление пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че сключването на споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток е много вероятно, като се позова на много добрите преговори през последните 24 часа. Той обаче подчерта, че всяко споразумение трябва да задоволи Вашингтон.

Основното препятствие пред постигането на трайно споразумение остава изискването на Вашингтон Иран да прекрати ядрената си програма и да прехвърли запасите си от обогатен уран в чужбина, пише Türkiye Today.

Axios съобщи, че преговорите за предложеното мораториум върху обогатяването са съсредоточени върху период от най-малко 12 години, като информатор заяви, че компромис за 15 години е най-вероятният изход.

Въпреки признаците за дипломатически напредък, редица арабски и американски официални лица изразиха загриженост относно повтарящите се публични нападки на Тръмп срещу иранските лидери, като предупредиха, че тази реторика може да затрудни усилията за постигане на трайно споразумение.

Официални лица, запознати с регионалната дипломация, заявиха пред "Политико", че Техеран вероятно ще се нуждае от някаква форма на политическо спасяване на честта, за да оправдае всяко споразумение пред собствената си общественост, особено ако резултатът остави Иран в отслабено военно положение.

„Той много иска това да приключи. Но иранците досега отказват да му дадат това, от което се нуждае, за да запази достойнството си и да си тръгне. А той изглежда не разбира, че и те трябва да запазят достойнството си", каза относно Тръмп високопоставено длъжностно лице от Персийския залив, запознато с преговорите.

През последните седмици Тръмп многократно е нападал иранските официални лица, наричайки ги „луди" и „психично болни", като същевременно заплашва „цялата цивилизация" на Иран. Същевременно той настоява, че САЩ вече са победили Иран в конфликта.

Говорителката на Белия дом защити подхода на администрацията, като заяви, че публичните изявления от Техеран често се различават от частните дискусии.

„Президентът ще приеме само споразумение, което поставя американската национална сигурност на първо място", добави тя.