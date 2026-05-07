Американец застреля нелегален имигрант, опитал да открадне колата му (Видео)

В шокиращо видео се вижда как нелегален имигрант от Мексико е застрелян от мъж от Тексас по време на опит за кражба на кола, докато семейството му е в автомобила, потвърдиха от полицията пред Fox News.

Полицейското управление в Гарланд съобщи, че около 15:30 ч. в неделя полицаи са се отзовали на сигнал за катастрофа, при която кола е ударила други две превозни средства. Виновният шофьор, идентифициран като 30-годишният Хосе Рамирес, е паркирал на близка бензиностанция и е правил неуспешни опити да открадне няколко превозни средства от паркинга.

След това той пресякъл улицата и се затичал към паркинга на магазин за стоки от първа необходимост, където, според полицията, се опитал да открадне колата на мъж.

Запис от камера за видеонаблюдение, получен от партньорската телевизия FOX 4 Dallas, показва как Рамирес издърпва мъжа от шофьорската врата на колата му и се опитва насила да се качи вътре. Вижда се и как малко дете изтичва от задната седалка, докато семейството се опитва да избяга.

Полицията съобщи, че след това Рамирес е бил видян да затваря вратите и да се настанява на шофьорското място, а бащата е открил огън от мястото на пътника.

Властите съобщиха, че Рамирес е бил откаран в болница, където е бил обявен за мъртъв. Не са съобщени други пострадали.

Официални източници съобщиха, че бащата е останал в колата и е сътрудничил на разследващите, като срещу него не са повдигнати обвинения.

Въпреки че Рамирес е бил невъоръжен, властите заявиха, че той е „приложил сила", а бащата не е могъл да знае дали той е имал оръжие.

Лейтенант Педро Барино от полицията в Гарланд заяви, че стрелбата изглежда е била в самоотбрана, като отбеляза, че „всичко се е случило много бързо".

Татяна Старкс, управителка на близката търговска верига Garland Smoke and Vape, разказа пред FOX 4, че е видяла Рамирес да разбива коли на бензиностанцията и е заснела инцидента.