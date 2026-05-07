Почивните дни около Първи май носят впечатляващи резултати за потреблението в Китай. Уебсайтът на американското списание Global Traveler коментира, че обемът на пътуванията в Китай по време на майските празници и икономическото му въздействие са водещи в света, превръщайки се във важен индикатор за възстановяването на световния туристически пазар.

Данните говорят сами за себе си: По време на петте почивни дни общият брой междурегионални пътувания надмина 1,51 милиарда, което е увеличение с 3,49% в сравнение със същия период на 2025 г., поставяйки нов рекорд за същия период. Приходите от продажби в потребителските индустрии в цялата страна се увеличиха с 14,3% на годишна база, като потреблението на услуги отбеляза скок. Приходите от продажби в туристическите и развлекателните услуги пък се увеличиха с 21,2% на годишна база, а в домакинските услуги - с 14,2% на годишна база. Към 4 май 2026 г. програмата за замяна на потребителски стоки е облагодетелствала 86,2 милиона души, което е довело до продажби в размер на 629,27 милиарда юана.

В момента Китай е въвел едностранна безвизова политика за 50 държави, а над 8000 магазина в цялата страна предлагат услуги за „незабавно възстановяване на данъци". Китай е отворен към света и посреща чуждестранни гости с гостоприемство. Страната се превръща в предпочитана дестинация за световните туристи.

Във време, когато глобалното икономическо възстановяване е бавно, търговският протекционизъм е във възход, а световната икономика е изпълнена с несигурност, китайската ваканционна икономика носи ценна сигурност за световната икономика. Наскоро няколко международни институции, включително Deutsche Bank, повишиха прогнозите си за икономическия растеж на Китай. Базираният в САЩ уебсайт Eurasia Review коментира, че Китай непрекъснато се трансформира от световна фабрика в световен пазар и остава незаменима котва на стабилност за световната икономика.