КМГ: През първото тримесечие директните инвестиции на Китай в чужбина са се увеличили с 5,4%

Снимка: Китайска медийна група

Според Министерството на търговията за периода януари–март тази година преките инвестиции на цялата индустрия на Китай в чужбина са 309,45 млрд. юана, което представлява ръст от 5,4% в сравнение със същия период на миналата година. От тях оборотът от чуждестранни строителни поръчки е достигнал 259,35 млрд. юана или ръст от 5,7% в сравнение със същия период на 2025 г.

През първото тримесечие нефинансовите директни инвестиции на китайски предприятия в страните, участващи в инициативата „Един пояс, един път", са възлизали на 61,27 млрд. юана. В областта на чуждестранните строителни поръчки китайските предприятия са сключили нови договори за строителни поръчки в страните, участващи в инициативата, на стойност 348,51 млрд. юана, което представлява ръст от 2,4% спрямо същия период на миналата година.

Освен това инвеститори от Китай са осъществили нефинансови преки инвестиции в 4111 чуждестранни предприятия в 140 страни и региона по света, като общата стойност на инвестициите възлиза на 232,86 млрд. юана.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

