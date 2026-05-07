ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюа...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22799826 www.24chasa.bg

КМГ: Новата стратегия на САЩ за борба с тероризма описва Европа като „развъдник на терористични заплахи“

КМГ

460
Снимка: Китайска медийна група

На 6 май Съединените щати публикуваха нова национална антитерористична стратегия. В документа американското правителство предупреждава, че Европа се превръща в „развъдник на терористични заплахи" и призовава за засилване на мерките за борба с тероризма.

В доклада се посочва, че европейските държави остават ключови и дългосрочни партньори на САЩ в антитерористичното сътрудничество. В същото време обаче Европа е изправена пред сериозни рискове, тъй като е едновременно цел на терористични атаки и среда за развитие на терористични мрежи.

Според документа организации като „Ал Кайда", „Ислямска държава" и наркокартели се възползват от слабостите в европейския граничен контрол и от ограничените ресурси за борба с тероризма. По оценка на Вашингтон това създава „неконтролируемо пространство" за планиране на атаки срещу граждани в Европа и САЩ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание