КМГ: Подобренията при електромобилите насърчават дългите пътувания в Китай

Развитието на технологиите за електромобили и бързото разширяване на зарядната инфраструктура насърчават все повече китайци да използват електрически автомобили за дълги пътувания по време на празници.

През първия почивен ден около 1 май обемът на зарежданията по магистралите е нараснал с 55,6% на годишна база, поставяйки нов рекорд.

Освен увеличаването на броя зарядни станции, важна роля играят и новите технологии за батерии. Китайският производител BYD представи система, която позволява зареждане от 10% до 70% само за пет минути при нормални температури. Така електромобилите постепенно се превръщат от градски транспорт в предпочитан избор и за междуградски пътувания.