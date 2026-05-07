Макао отчете рекорден брой туристи по време на празниците около 1 май

Макао регистрира около 873 000 туристически посещения по време на петдневната ваканция около 1 май, като 2 май постави нов рекорд за еднодневни пристигания с близо 248 000 посетители. Хотелската заетост през празничния период надхвърля 92%, а в пиковия ден достига 98,3%, съобщава КМГ.

За да улесни управлението на туристическите потоци, местната туристическа администрация въведе временни пешеходни зони и специални транспортни услуги. Мерките целят не само по-добра организация, но и насърчаване на туристите да посещават различни квартали и местни общности в града.