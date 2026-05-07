КМГ: Успешният път на Китай в защитата на биоразнообразието и възстановяването на застрашените екосистеми

В „Долината на дивите слонове" в Националния природен резерват Сишуанбана, провинция Юннан, охранителните камери запечатаха трогателни кадри: стадо азиатски слонове, съставено от няколко малки семейства, се разхожда и търси храна в гората или си почива и играе край езерата. Сред тях най-голямо внимание привличат няколко малки слончета, които правят първите си нестабилни стъпки, неотлъчно следвайки майките си.

Джоу Чънхао, директор на службата за мониторинг към Центъра за управление и опазване на азиатските слонове в Сишуанбана, споделя, че в продължение на повече от 50 дни в долината са наблюдавани над 90 азиатски слона, разпределени в пет големи семейства, като най-радостната новина е появата на пет новородени, които са се присъединили към стадата през тази година.

По данни на Държавното управление на горите и пасищата Китай вече е разработил нови методи в областта на защитата извън естествената среда и изкуственото отглеждане на дивата флора и фауна, като едновременно с това стабилно напредва изграждането и териториалното планиране на системата от национални ботанически градини.

От месец март в Националната ботаническа градина е отворена за посетители специална изложба на редки лечебни и ароматни растения, организирана съвместно от 14 ботанически градини от цялата страна. Експозицията представя постиженията на страната в ключови области като изследването на ресурсите от лечебни и ароматни растения, анализа на механизмите на застрашаване и технологиите за тяхното опазване извън естествената среда.

Джън Шанин, инспектор в Откдела за защита на дивата флора и фауна към Държавното управление на горите и пасищата, отбелязва, че активно се насърчава изграждането на мрежа за защита извън естествената среда, като са създадени близо 600 спасителни центъра за сухоземни диви животни и седем национални хранилища за горски и пасищни генетични ресурси. В тях се съхраняват над 28 000 вида диви растения, а повече от 300 вида вече са върнати обратно в дивата природа.

Последните данни показват, че над 80% от приоритетните за опазване сухоземни диви животни и растения в Китай вече са под ефективна защита, което е доказателство за забележителни екологични постижения. Зад тези впечатляващи резултати стоят конкретните съдби на живи същества, като например юнанският чипонос ринопитек – застрашен вид, който се среща единствено в Китай и е с най-висока степен на държавна защита. В резервата „Байма сюешан" се намира над 65% от общата популация на вида в страната. От едва 540 екземпляра при създаването му, днес броят им надхвърля 2800, а преходът от критична застрашеност към стабилно възстановяване на популацията е резултат от изграждането на прецизна и детайлна система за охрана.

Джън Шанин допълва, че се работи по висококачественото изграждане на система за защита в естествена среда, базирана основно на националните паркове, като първите пет обхващат близо 30% от приоритетните сухоземни диви видове в страната. Вече са определени първите 789 важни местообитания за диви животни, 1140 коридора за миграция на птици и са създадени над 500 защитени зони за редки и застрашени диви растения в техния естествен хабитат.