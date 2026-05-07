Предупредиха хората от район в Румъния за възможно падане на обекти от въздуха.

Инспекторатът за извънредни ситуации в югоизточния румънски окръг Тулча издаде днес сутринта предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) за възможно падане на обекти от въздуха, съобщи телевизия Диджи 24. Гражданите са призовани да запазят спокойствие и да спазват мерките и указанията на властите, предаде БТА.

Предупреждението е издадено в 08:40 ч. местно (и българско) време и се отнася за северната част на окръга.

Части от дрон бяха намерени на 26 и на 25 април в окръг Тулча след руски атаки в съседна Украйна. Руски дрон с взривен товар падна и в румънския град Галац на 25 април.