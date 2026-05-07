Австрия подготви по-строг закон за охранителните фирми

Австрийското правителство обяви, че е подготвен нов, по-строг закон за охранителните фирми, който се очаква да бъде приет от Националния съвет (парламента) през юли, предаде БТА.

За финала на песенния конкурс „Евровизия" законът идва твърде късно, коментира ежедневникът „Щандарт" в материал, посветен на темата.

Законът за доставчиците на охранителни услуги предвижда охранителните фирми да спазват определени стандарти за качество. Както обявиха на пресконференция държавният секретар Йорг Лайхтфрид, държавният секретар Клаудия Цехетнер и министърът на образованието Кристоф Видеркер, коалиционните партньори са постигнали съгласие по основните точки. В момента законопроектът се финализира в Министерството на вътрешните работи. Лайхтфрид предполага, че той ще бъде готов до края на седмицата и ще бъде разгледан в Националния съвет през юли.

Основен елемент на новия закон ще бъде създаването на регистър на доставчиците на охранителни услуги, който ще се поддържа от Федералното министерство на вътрешните работи. Освен това ще бъдат въведени правила за лицата с право на работа в сфери, свързани със сигурността, за необходимото обучение и за начина, по който трябва да бъдат включвани властите. Това ще подлежи на контрол, а при нарушения ще бъдат налагани санкции.

„Именно в тази чувствителна област са необходими надеждност, професионализъм и прозрачен контрол", заяви Видеркер.

По думите на Лайхтфрид първите разговори за нова регулация са започнали още през 2007 г. Критиците многократно са изтъквали липсата на стандарти за качество. Така например профсъюзът Vida в края на март определи ситуацията в сектора като „Дивия запад" - с липсващи правила и понякога съмнителни условия на труд. Според синдиката в охранителния сектор в Австрия (по данни от 2025 г.) работят около 12 700 души. Заедно с временните служители броят им е 18 000 души. Профсъюзът отдавна настоява за единни стандарти за обучение от минимум 264 часа, за да се гарантира, че персоналът ще може да реагира адекватно в кризисни ситуации.